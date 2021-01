Môže človek s Lučanského tréningom oklamať psychológa?

Za posledný rok bolo v našich väzniciach 41 pokusov o samovraždu.

Každý suicidálny pokus je krízová situácia v živote jednotlivca, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť, odbornú intervenciu a následnú starostlivosť. Je nevyhnutné ľudsky, ale aj odborne, aby sa s danou informáciou o suicidálnom pokuse človeka komunikovalo veľmi citlivo, pretože každý jeden človek má svoj okruh blízkych ľudí, pre ktorých môže byť tento pokus šokujúci, až doslova traumatizujúci. Zverejňovanie detailných informácií a okolností, za akých došlo k danému pokusu, je nebezpečné v nákazlivosti daného správania pre ľudí ohrozených ich životnými okolnosťami a situáciami, v ktorých im zlyhávajú ich bežné vyrovnávajúce stratégie riešenia a zvládania. Ide o Wertherov efekt, známy tiež ako samovražedná nákaza a prostredníctvom tohto javu pozorovanie alebo oznámenie samovraždy vedie iného, aby sa pokúsil napodobniť uvedenú smrť.

Čo prechádza človeku vo väzení hlavou – ako mohlo spoločenské postavenie Milana Lučanského ovplyvniť jeho rozhodnutie? Čo ho k tomu mohlo viesť?

Žiadna samovražda nemá len jeden dôvod, ide o veľmi komplexný fenomén. Aj preto je mimoriadne náročné hovoriť s istotou o tom, čo sa odohrávalo v hlave človeka pred činom. Jedným z významných faktorov môže byť aj obmedzenie osobnej slobody, čo je náročnou a záťažovou životnou situáciou, na ktorej zvládanie nie sme nikto pripravovaný dopredu. Psychická odolnosť človeka, ktorý je uväznený, je kľúčovým prvkom pre jeho zvládanie danej situácie a výkon trestu. U mnohých väznených sledujeme dosah väzby na mentálne zdravie aj niekoľko rokov po opustení väzenského ústavu v spektre rôznych psychosomatických ochorení, rôznych psychopatologických prejavov.

Aké formy pomoci pre ľudí rozmýšľajúcich nad samovraždou existujú?

Pre ľudí čeliacich závažným a kritickým životným situáciám a rozmýšľajúcim o suicídiu existujú viaceré možnosti pomoci od osobnej návštevy odborníka (psychológ, psychiater) až po anonymný kontakt na jednej z liniek pomoci. Konkrétne IPčko napríklad poskytuje krízovú psychologickú pomoc na svojich stránkach www.ipcko.sk a www.krizovalinkapomoci.sk prostredníctvom anonymnej telefonickej linky 0800 500 333, e-mailovej poradna@ ipcko.sk alebo chatovej poradne nonstop. Tiež poskytuje pomoc prostredníctvom videoporadne. Zároveň disponuje aj intervenčným krízovým tímom schopným k danému človeku vyjsť do terénu v prípade, že zverejní miesto, kde sa práve nachádza.

Myslíte si, že človek s Lučanského tréningom mohol oklamať psychológa? Mohli niečo zanedbať pri jeho psychologickom profile, dá sa psychológ oklamať?

Príslušníci Policajného zboru sú prijímaní po absolvovaní širokospektrálnych testov a previerok fyzickej, psychickej a odbornej zdatnosti. Pán Lučanský bol dlhoročným príslušníkom Policajného zboru a prechádzal nepochybne množstvom výcvikov posilňujúcich jednotlivé psychické procesy. To znamená, že človek na podobnej pozícii disponuje potrebnými schopnosťami nielen pre zvládanie situácií ako príslušník Policajného zboru, ale zároveň je schopný zvládať nadmerný stres, preukazuje adekvátne riadiace schopnosti a iné. Psychologický profil je vyhotovovaný vždy pre konkrétne účely a odpoveď na konkrétne potreby zadávateľa. Aj napriek tomu, že pán Lučanský absolvoval tréningy a disponoval určitými zručnosťami, si nedovolím tvrdiť ani hodnotiť, čo a ako prebiehalo počas jeho rozhovoru so psychológom. Z mojich skúsenosti z rozhovorov s ľuďmi v suicidálnej kríze viem, že existujú objektívne vedecké nástroje na identifikáciu vážnosti rizika suicidálneho správania a aj my ich v našej praxi počas krízových kontaktov využívame.

Pri samovraždách často ide aj o pozornosť, nemohol to byť aj prípad Lučanského? Alebo vedel presne, čo robí a chcel zomrieť?

Ako už bolo spomenuté, či už ide o dokonané suicídium, alebo o suicidálny pokus, ide sa vždy o komplexný fenomén a nie je možné hovoriť o jednotlivom dôvode či príčine. Akýkoľvek suicidálny pokus si však vyžaduje pozornosť v zmysle prevencie a poskytnutia potrebnej pomoci všetkým zainteresovaným stranám.