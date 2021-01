Nitru to najťažšie ešte čaká, väčšiu nehodu by nemocnica nemusela zvládnuť

Nemocnica sa pri hľadaní zdravotníckej posily obrátila na okresný krízový štáb. V meste už využívajú chladiaci príves pre telá zosnulých a pripravujú sa na dobrovoľné testovanie. Lekár Peter Visolajský vraví, že ak by došlo v okolí Nitry k väčšej dopravnej nehode, bol by to obrovský problém.

V pondelok zasadne okresný krízový štáb. „Podľa odporúčaní epidemiológov z Regionálneho úradu verejného zdravotnícva v Nitre sa buď potvrdí termín 8. až 10. januára pre celoplošné testovanie, alebo sa stanoví iný termín,“ povedal nitriansky primátor Marek Hattas s tým, že robia všetko preto, aby boli pripravení k tomuto víkendu.

Do rozhodovania o termíne vstupuje aj to, že do testovania by mohol ísť celý okres. Podľa Hattasa by radi zapojili starostov okolitých obcí i župana, aby mohlo prebiehať na stredných školách. „Najväčšiu úlohu teda zohráva to, či počkať na to, že sa naraz zmobilizujú starostovia, kraj a naše mesto alebo pôjdeme do testovania samostatne,“ vysvetlil. Cieľom je stlačiť epidemiologickú krivku, ktorá má vrcholiť 10. januára, aby nemocnice stíhali.

Chladiaci príves na cintoríne

Nápor nových prípadov ako aj ťažších stavov v kombinácii so sviatkami sa prejavil v nedostatku chladiacich boxov na cintorínoch. Mesto muselo objednať chladiaci príves, aby mali kam ukladať telá mŕtvych. V areáli cintorína na Cabajskej ulici je pristavený od Silvestra, podľa Hattasa sa už využíva. Jeho kapacita by mala stačiť pre asi 40 tiel.

V Nitre momentálne fungujú štyri miesta pre antigénové testovanie, ktoré nezvládajú nápor ľudí. V menších Topoľčanoch majú takýchto miest sedem. „Snažili sme sa zapojiť ďalšie firmy, aby mohli spustiť antigénové testovanie. Adresoval som výzvu županovi podľa vzoru zo Žiliny, kde županka spustila odberové miesta v kraji. Myslím, že 6. januára by malo pribudnúť ďalšie odberové miesto, hoci komerčné,“ dodal nitriansky primátor.

Podľa údajov spracovaných v rámci projektu Dáta bez pátosu bola k poslednému dňu minulého roka najhoršia situácia v Nitrianskom okrese. Sedemdňová incidencia bola na úrovni 810 pozitívnych prípadov. Druhý najhorší okres, Ilava, mal za 7 dní viac ako 600 nakazených ľudí. K 2. januáru bolo v Nitrianskom kraji obsadených 77 percent všetkých reprofilizova­ných lôžok.

Na najhoršie sa pripravuje aj Fakultná nemocnica v Nitre. Mimo službu je asi 200 zdravotníkov, od minulej stredy tu vypomáha niekoľko vojakov. Vedenie nemocnice sa už obrátilo na okresný krízový štáb, aby im v prípade núdze pomohol zabezpečiť chýbajúci zdravotnícky personál, najmä špecialistov.

Nehodu by nezvládli

Peter Visolajský, pediater z nitrianskej nemocnice, hovorí, že situácia je veľmi vážna. Pribúdajú mladí ľudia vo vážnych stavoch. „Máme kompletne obsadené ARO oddelenie. Ak by sa v okolí Nitry stala nehoda, akou bola nehoda autobusu pred vyše rokom, bola by to veľmi ťažko riešiteľná situácia,“ zdôrazňuje lekár. Obrovský problém môže predstavovať aj zrážka dvoch áut, ak by dvaja až štyria ľudia potrebovali ventiláciu.

Počtu a stavu pacientov nestačili v závere minulého roka dýchacie prístroje, nemocnica ich preto musela zháňať. Päť zapožičaných pľúcnych ventilátorov napokon s pomocou armády priviezli z prešovskej nemocnice. Lekár vysvetľuje, že nejde o prístroje na plnú ventiláciu, ale o podpornú ventiláciu. „Ich transport za pacientom je bezpochyby oveľa lepšie riešenie ako prevoz pacienta na iné miesto na Slovensku,“ vyjadril sa minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Koľko prístrojov by mohlo byť v obehu, závisí podľa rezortu od vývoja epidemickej situácie regiónoch a jej dosahu na hospitalizácie v jednotlivých nemocniciach. Pre riešenie podobných krízových situácií zriadilo ministerstvo koordinačné krízové centrum, pričom intenzívne spolupracuje s operačnými strediskami ďalších ministerstiev.

Pomáhajú aj oční lekári

Nemocnica zápasí aj s nedostatkom zdravotníckeho personálu. Infektológov mali podľa Visolajského málo už pred koronakrízou. „O covidových pacientov sa stará aj očný lekár, chirurg či gynekológ,“ vymenúva. Nemocnica potrebuje zálohu v prípade, že by jej vypadli ďalší lekári. Na krízovom štábe sa hovorilo, že môžu byť povolaní lekári zo súkromných ambulancií. Podľa Visolajského je však veľmi zložité prakticky to zabezpečiť. „Majú veľa možností, ako sa tomu vyhnúť.“ Dodáva, že ochota súkromných lekárov pomôcť v nemocnici je veľmi individuálna.

Zdôrazňuje, že gro pandémie majú na pleciach štátne nemocnice a štátni lekári. Ministerstvo si podľa neho zvyklo, že štátnej nemocnici niečo prikáže a tá to vykoná. S ostatnými vedú dialóg, či sa to dá alebo nie. „Je to pre nás veľmi demotivujúce,“ dopĺňa.

Ďalej poukazuje na to, že v kraji je asymetrická distribúcia pacientov. Podľa lekára je obrovský nepomer covidových pacientov v štátnych a súkromných nemocniciach vzhľadom na počet lôžok. „V Nitre máme 700 lôžok a máme 200 covidových pacientov. Galanta, Topoľčany či Levice majú 300, 400 lôžok a 20, 30 pacientov,“ dodáva Visolajský na záver.