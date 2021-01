NÁZOR: (Za)chráň sa kto môžeš. S vírusom bojujú Mat a Pat

V rozprávke o Patovi a Matovi sa dvaja chlapíci snažia spoločne niečo vytvoriť, ale dopadá to podľa ich schopností – všelijako. Čo im však nemožno uprieť, je dobrá vôľa. Ako by to dopadlo, keby si robili schválnosti? Zrejme tak, ako slovenské celoplošné testovanie.

Na začiatku mohol byť premiérov dobrý úmysel. A túžba urobiť niečo veľkolepé. Snaha vyžehliť preflákané leto, keď sa boj proti koronavírus dostal na druhú koľaj. Nakoniec to dopadlo fiaskom.

Premiér Igor Matovič má v krvi bombastické nápady. Začínal víziou „blackoutu“, ktorá by úplne zastavila Slovensko a vírus by podľa neho zmizol. To mu ešte vyhovorili. Svoj nápad celoplošného testovania podľa vzoru čínskych veľkomiest však neskôr presadil a víťazoslávne ho nazval atómovou zbraňou proti koronavírusu. Ignoroval rady odborníkov, nepochopil posolstvo, ktoré sa mu snažili doručiť, ponižoval politických kolegov. Mal predsa svoj atómový kufrík. Potom sa však zasekol. Kľúče od neho mu zobral Richard Sulík.

Takmer dva mesiace sme tu mali koronavírusové bezvládie, lemované verejným obstarávaním testov, ktoré nemohlo dobre dopadnúť. Ani nedopadlo.

Prichádza najtemnejšia časť príbehu, tu nenájdeme kladných hrdinov. Aby Sulíka ešte viac ponížil, Matovič na neho preniesol povinnosť zohnať testy na ďalšie veľkolepé testovanie, ktoré by v troch kolách vyčistilo Slovensko od vírusu tak, aby „sme mali normálne Vianoce“. A možno čakal na chybičku, ktorú Sulík urobí. Chybičky však začalo produkovať ministerstvo zdravotníctva jeho spolustraníka Mareka Krajčího, takže umožnilo Sulíkovi naťahovať čas a plošné testovanie odsúvať do nedohľadna. Ak chcete niečo odsabotovať, často stačí bazírovať na detailoch, postupovať puntičkársky podľa predpisov a namiesto hľadania riešenia hrať mŕtveho chrobáka.

Medzitým sa koronavírusové čísla dostali do vývrtky a s nimi aj nemocnice a zdravotníci, a žiaľ, rýchlo rástli aj počty mŕtvych. Opatrenia, ktoré sa poritom robili, boli nedostatočné, chaotické. Takmer dva mesiace sme tu mali koronavírusové bezvládie, lemované verejným obstarávaním testov, ktoré nemohlo dobre dopadnúť. Ani nedopadlo. Odpískalo ho samotné Sulíkove ministerstvo hospodárstva. Prešlo na priame rokovacie konanie – po týždňoch uviaznutia na mŕtvom bode totiž prišlo s objavom, že „v súvislosti s pandémiou a znižovaním počtu zasiahnutého obyvateľstva sa pri geometrickom raste nakazených ráta každý deň, ktorý je možné použiť na testovanie (či už plošné alebo regionálne, prípadne inak miestne indikované)“. Už len čerešničkou na torte je, že dodávateľom miliónov testov sa opäť stala trnavská firmička, ktorá už pri dodávke na celoplošné testovanie vzbudzovala otázniky.

Zopakujme si to. Ráta sa každý deň. Takmer dva mesiace, keď jeden nerobil takmer nič, druhý takmer nič a ich koaliční partneri už vôbec nič.

Prezidentka Zuzana Čaputová v novoročnom príhovore povedala, že potrebujeme obrátiť pozornosť od toho „kto za to môže“ k tomu, „čo s tým vieme urobiť“. Pre Igora Matoviča bolo jasné, kto za to môže. Obvinil Richarda Sulíka z toho, že na Slovensku sú tisíce mŕtvych a vznikne miliardová škoda. To už bolo veľa aj na prezidentku, ktorá tieto slová počas víkendu nazvala mrazivými a uviedla, že si to vyžaduje buď sebareflexiu alebo ich dementovanie a následné vysvetlenie. Takéto vyhlásenia podľa nej len zvyšujú hnev v spoločnosti a nálada je „na bode mrazu“. Problém je, že ten, komu sú jej slová určené, nie je na príjme – nepočuje, nevníma.

Matovič sa už v novembri sa pýtal, či bude Sulík kopať hroby. Keď si zhodnotíme, čo kto robil a nerobil, môže si pripraviť štyri lopaty. Pre každého šéfa zo strán koalície.

Zachrániť situáciu má ďalšie plošné testovanie, po novom sa volá skríning. V čase, keď už pre lockdown čísla aj tak stagnujú alebo klesajú. Po novom má byť kontinuálne – ľudovo povedané furt. Po novom sa nezopakuje všade tam, kde treba, ale len v polovici okresov. Po novom sa ľudia môžu testovať viac ako týždeň, nielen počas víkendu. A po starom skolabovali tesne po ohlásení skríningu stránky, kde sa na test dalo objednať a po starom sa ľudia budú musieť postaviť do radov. Po starom bude aj dobrovoľne povinné.

Testovanie má byť zbraň, ktorá dá vírusu šach. Očkovanie mu má dať mat. Ak však zostane patová situácia, ktorá tu doposiaľ vládla, dáme ten mat len sami sebe. Preto je tu jediná rada – (za)chráň sa, kto môžeš. Pretože ak budete hľadať pomocnú ruku u Mata a Pata, môže sa stať, že žiadnu nenájdete.

Pozrite si 10 videí týždňa na TV Pravda a na záver aj najúspešnejšie video roku 2020.

***

1.

Premiér Igor Matovič obvinil svojho vicepremiéra Richarda Sulíka priam z genocídy a z premrhania jednej miliardy eur. Odvolať ho neodvolá, lebo sa možno polepší. Ak v tom hľadáte logiku, hľadajte ďalej…

***

2.

Po Sulíkovi Matoviča rozčúlila aj vedecká komunita. Klamú a tancujú na hroboch mŕtvych, tvrdil premiér aj o vedcoch, aj o svojom ministrovi.

***

3.

Ako prvý je záznam z rokovania vlády, ktorý mal podľa Igora Matoviča usvedčovať Richarda Sulíka, že odkýval plošné testovanie. Ako druhé je ospravedlnenie Richarda Sulíka, že sa jasnejšie nevyjadril, a vysvetlenie, že pritakal iba na testovanie najviac zasiahnutých okresov. Ako tretí je údiv, akým spôsobom rokuje slovenská vláda.

***

4.

Strana SaS sa v spore Matovič – Sulík postavila za svojho predsedu. Podporujú Sulíka, z koalície však odísť nechcú napriek útokom premiéra. Originálne vysvetlenie podala Jana Bittó Cigániková, tvrdí, že Sulík je trpezlivý ako budhista.

***

5.

Vicepremiér Štefan Holý si viackrát zaletel do Veľkej Británie na výnimku. Novinárov „naťahoval“ preto, lebo to považoval za banálnu záležitosť. Keď sa z banálnej záležitosti stal menší politický škandál, odkázal ľuďom, že výnimku môže využiť každý občan v podobnej situácii, v akej je on a že podá žiadosť za toho, kto sa s ním skontaktuje.

***

6.

Šéf Smeru Robert Fico sa vysmiaty vrátil z Dominikánskej republiky, ale jeho prvá tlačová beseda po návrate sa skončila hádkou s novinárkou Monikou Tódovou, počas ktorej si desiatky minút pretriasali svoje takmer „rodinné“ záležitosti.

***

7.

Ako dosiahnuť dobrý dôchodok? Spoliehajte sa na seba, nie na štát, radí Maroš Ovčarik zo spoločnosti Partners Investments v relácii Mariana Nitona Ide o peniaze.

***

8.

Kúpa ojazdeného auta môže byť rizikom. Ako ho znížiť? Poradí vám právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.

***

9.

Vlani olympiáda v Tokiu pre koronavírus nebola, v tomto roku napriek koronavírus má byť. Zabojujú o ňu aj slovenské vodné pólistky. Držme im palce.

***

10.

V Lehote pod Vtáčnikom odchytili ťažko zranenú samicu rysa ostrovida. Do poriadku ju dávajú v bojnickej zoo.

***

… a na záver suverénne najsledovanejšie video roka 2020 na TV Pravda – rozhovor s profesorom Vladimírom Krčmérym s názvom Pendleri sú časovaná bomba, musíme to zastaviť. Pozrite si, ako videl situáciu profesor Krčméry na začiatku pandémie 31. marca 2020.