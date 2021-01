ONLINE: Obeťou kovidu na Slovensku je prvá sestra

Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku Na mape môžete vidieť celkový počet prípadov na konkrétny okres. zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:20 Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes bude rokovať s premiérmi jednotlivých spolkových krajín o predĺžení existujúcich prísnych karanténnych opatrení proti covid-19, lockdown by mal trvať najmenej do konca januára. Zatiaľ sú obmedzenia stanovené do 10. januára, ale rad premiérov vrátane vplyvného bavorského ministerského predsedu Markusa Södera otvorene hovorí o nevyhnutnom pokračovaní.

Nemecko ku karanténe pristúpilo od začiatku novembra, od 16. decembra potom jej podmienky ešte viac sprísnilo, lebo sa krajine nedarí šírenie infekcie spomaliť. Uzavreté boli obchody, ktoré nepredávajú tovar dennej potreby, a tiež školy a škôlky.

Doterajšie vyhlásenia krajinských premiérov naznačujú, že prísnejšia karanténa potrvá až do 31. januára. Väčšie spory médiá očakávajú v otázke znovuotvorenia škôl. Spolková vláda prezenčnú výučbu dlhodobo označovala za prioritu, teraz sa mnohé krajiny vrátane Bavorska či najviac postihnutého Saska zdráhajú pustiť žiakov do tried už 11. januára.

5:55 Ochoreniu COVID-19 podľahla na Slovensku prvá sestra. Išlo o 55-ročnú sestru z nemocnice vo Veľkom Krtíši. TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Lukáš Kober. „Naša kolegyňa prehrala boj s týmto ochorením 29. decembra 2020. Je to prvá, nám známa, obeť spomedzi sestier,“ uviedol Kober s tým, že išlo o držiteľku ocenenia Biele srdce na regionálnej úrovni. „Svoju starostlivosť poskytovala dlhé roky starším pacientom na oddelení dlhodobo chorých, či v zariadení sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši. Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou vo Veľkom Krtíši pracovala od roku 2012 na internom oddelení, od novembra 2020 na oddelení urgentného prímu. V období pandémie sa aktívne podieľala na prípravách a reprofilizácii ‚covidových‘ traktov,“ dodal.