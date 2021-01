Kollár: Budem zvažovať, či som ešte tam, kde som, vôbec správne

Ešte v októbri premiér Igor Matovič (OĽaNO) verejnosť pripravoval na revolúciu – Holého novela mala zlepšiť transparentnosť a zrýchliť verejné obstarávania.

Podľa návrhu by verejné obstarávanie v hodnote nad 20 miliónov eur malo trvať 275 dní, po starom 695 dní.

Podľa nej by napríklad stavebné zákazky do výšky 5,35 milióna eur nemuseli ísť do verejnej súťaže. V súčasnosti je limitom suma 180-tisíc eur. Inými slovami, zákazky, do 5,354 milióna eur by sa mohli prideľovať priamo vybraným zhotoviteľom.

Holého novelu kritizoval nielen Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý by mal prísť po novom o kompetencie, ale aj samospráva a podnikatelia. ÚVO dokonca pripravil vlastnú novelu. Zhoda na jej prijatí nie je ani v samotnej vládnej koalícii.

„Úprimne, celej tejto legislatívnej iniciatíve nerozumiem. Na stole je podľa môjho názoru dobrý legislatívny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne samotného ÚVO, ktorý reaguje aj na ľuďmi z praxe roky požadovanú potrebu zjednodušenia obstarávania a zároveň zachováva dostatočnú mieru transparentnosti vo vzťahu k efektívnosti verejného obstarávania a je odladený aj s Európskou komisiou,“ ozval sa na sociálnej sieti Miroslav Kollár.

V parlamente sedí za stranu Za ľudí, no známi je vlastnými názormi, ktoré nie vždy „ladia“ s myšlienkami nielen koaličných partnerov, ale aj jeho kolegov v strane. Kollár je vyše šesť rokov primátorom Hlohovca.

"Návrh „našej“ novely zákona o verejnom obstarávaní v podobe, v akej bol predložený, ide podľa mňa proti zámerom uvedeným v Programovom vyhlásení vlády, ale najmä proti princípom, ktoré žijem v celom mojom profesionálnom živote.

Neviem si predstaviť, že po rokoch primátorovania, počas ktorých sme otvorili vládnutie na úrovni mesta ako sa len dalo, zaviedli sme do verejného obstarávania princípy (napríklad elektronické aukcie), ktoré nám umožnili ušetriť rádovo milióny eur a dostali sme mesto Hlohovec na 4. miesto v rebríčku najtransparen­tnejších miest, budem mať v roku 2022 odovzdať mesto niekomu, kto bude môcť zadávať v podstate všetky zákazky v takom meste, ako je naše, takmer podľa ľubovôle. Osem rokov práce celého nášho tímu vyletí do roka a do dňa hore komínom," upozorňuje na slabé miesta Holého novely.

Tá má 475 pripomienok, z nich 315 zásadných. Novela sa nepozdáva mestám, obciam, mimovládnych organizáciám, výhrady má nielen strana Za ľudí, ale aj SaS.

Strieľanie do vlastného kolena

Kollár dúfa, že finálna podoba novely bude „úplne iná, ako pôvodný návrh“. Ak nie, tak si vládna štvorka podľa neho „strelí do vlastného kolena a pôjde proti vlastnému vládnemu programu“ a on sám novelu nepodporí. „Budem veľmi zvažovať, či som ešte tam, kde som, vôbec správne,“ upozorňuje poslanec Kollár.

Na sneme v auguste minulého roku sa Kollár uchádzal o post predsedu, nakoniec ho však získala – aj na príhovor zakladateľa exprezidenta Andreja Kisku – Veronika Remišová.

Tá Kollára odmietla ako podpredsedu, nakoniec sa po vzbure spolustranníkov dostal do predsedníctva strany.

O Kollárovi sa spolu s poslancom a primátorom Nitry Marekom Hattasom už dlhšie špekuluje, že by mohli stranu Za ľudí opustiť. Tým by najslabšia a najmenšia koaličná strana prišla o dve výrazné tváre nielen v Národnej rade, najmä však o uznávané autority v regiónoch.