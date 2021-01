Nitriansky okres čaká špeciálny trojtýždňový lockdown, Matovič avizoval tvrdé opatrenia

Vláda mimoriadne zasadne v stredu a prijme špeciálne rozhodnutie, ktoré sa bude týkať iba okresu Nitra. Ľudia v tomto okrese budú môcť ísť do práce len vtedy, keď budú mať aktuálny negatívny test na koronavírus nie starší ako sedem dní.

Oznámil to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý prišiel v utorok priamo do Nitry. Podľa neho je na Slovensku dosť tvrdý lockdown.

Naživo: Brífing premiéra Matoviča a primátora Nitry Hattasa k riešeniu pandemickej situácie v nitrianskom okrese.

„Zostáva nám posledná možnosť a to, že ľudia nebudú chodiť do práce,“ pokračoval premiér. Spomenul pritom kľúčového investora v tomto regióne Jaguar. „Najlepšie bude vrátiť sa ku koreňom,“ povedal ďalej s tým, že pripomenul plošné testovanie v troch okresoch na Orave a v okrese Bardejov.

Priznal, že testovanie na začiatku novembra nebolo dobrovoľné. „Rozhodli sme sa, že teraz urobíme to isté. Nemôžeme si dovoliť zatvoriť fabriky na tri týždne a doslova zliklidovať mnoho ďalších firiem,“ poznamenal premiér.

Podľa neho je v okrese Nitra každý desiaty pozitívny. Pohyb v celom okrese už kontroluje polícia. „Prosím všetkých kuvikov, aby boli teraz tri týždne tichúčko. Teraz je prioritou ochrana zdravia,“ dodal Matovič.

Primátor Nitry Marek Hattas (Za ľudí) povedal, že nebude ľahké tak rýchlo pripraviť. V Nitre sa bude testovať v piatok, sobotu a nedeľu. V okolitých mestách a obciach cez víkend. Hattas však vyzval ľudí, aby sa prišli dať otestovať.

Riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj pripomenul, že počet kovidových pacientov v nemocnici sa pohybuje okolo dvesto. Denne evidujú do desať úmrtí. A denne je mimo práce okolo dvesto zdravotníkov. „Neviem akým slovom by som mal vyjadriť obrovské vyčerpanie. Psychické aj fyzické,“ povedal Dubaj.

Dubaj ďalej pripomenul, že v posledných dňoch zomrel kolega urológ, pracovník urgentu a dnes aj internista. „To sú veci, ktoré veľmi ťažko znáša personál nemocnice,“ povedal Dubaj.

„Ctím si slobodu jednotlivca a vážim si slobodu pohybu a rozhodovania, ale chcem prebrať svoj diel zodpovednosti za toto ťažké rozhodnutie. Z pocitu zodpovednosti za zdravie ľudí, ktorých lieči táto nemocnica, musím povedať, že momentálne nevidím priestor na slobodu,“ pokračoval riaditeľ.

„Veľmi prosím, aby ste pochopili, že toto rozhodnutie je prijaté a doporučené zo strany pracovníkov tejto nemocnice a s cieľom nejakým spôsobom vydržať tieto ťažké chvíle,“ dodal. Apeloval aj na okolité zariadenia, ktoré sú rovnako vyčerpané ako nemocnica v Nitre, aby sa snažili spoločne pomôcť.

Lekár nitrianskej nemocnice Peter Visolajský vyslovil tri prosby. Jednu adresoval obyvateľom okresu, aby sa správali zodpovedne. „Bežní ľudia dokážu spraviť viac ako vláda alebo hygienik,“ povedal. Druhú prosbu adresoval lekárom z ambulancií. „Buďte kolegiálni a príďte nám pomôcť do nemocnice,“ apeloval Visolajský. A tretiu prosbu adresoval zdravotníkom, aby prišli pomôcť pri testovaní.

Okres Nitra má približne 60 obcí a mesto Vráble. Podľa Matoviča by sa mali zapojiť všetci do testovania. Od pondelka totiž bude platiť nariadenia, že do práce každý potrebuje negatívny test nie starší ako sedem dní. Matovič preto vyzval vedenia obcí a mesta, aby pripravili podmienky na plošné testovanie.

Matovič pripomenul, že Slovensko má obmedzený počet testov. Pritom 7. januára by malo na Slovensko malo prísť vyše dvoch miliónov antigénových testov. Premiér prizvukoval, že najskôr sa musia do testovania zapojiť primátori a starostovia, ak budú potrebovať pomoc, možno sa bude dať využiť aj armáda alebo hasiči.

Školy zostávajú zatvorené. Podľa Matoviča sa teda nemusia podrobiť testovaniu školáci a ani seniori. „Ale v žiadnom prípade, ak tam príde desaťročné dieťa alebo osemdesiatročná babička, nikto ich nevyženie,“ povedal premiér.