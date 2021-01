V prípade smrti Lučanského sa podľa prezidentky treba držať faktov

Prezidentka zdôraznila, že je dôležité držať sa faktov. „Len s rozvahou dokážeme ubrániť spoločnosť pred tým, aby ju v ťažkej chvíli ešte viac rozdeľovali emócie do nepriateľských táborov,“ spresnila.

Pripomenula tiež, že Lučanský bol stíhaný na základe vyšetrovania polície a na základe návrhu prokurátora a rozhodnutia súdu bol vzatý do väzby. „Jeho smrť v tejto väzbe je tragická udalosť a musí byť dôsledne vyšetrená. Zaslúži si to jeho rodina, potrebujeme to my všetci,“ uviedla.

Prezidentka zároveň vyzýva ľudí na zdržanlivosť. „Tak ako s prezumpciou neviny pristupujeme k všetkým obvineným vrátane pána Lučanského, s rovnakou prezumpciou a zdržanlivosťou musíme pristupovať aj k všetkým špekuláciám a záverom vynášaným iba na základe nálad verejnej mienky,“ vysvetlila.

VIDEO: Sviečky za Milana Lučanského. Policajné prezídium, Račianska ulica v Bratislave, 4. 1. 2020.

Nezávislá kontrolná komisia, ktorá má prešetriť úmrtie policajného exprezidenta Milana Lučanského i jeho skoršie zranenie oka, má 17 členov. Prizvaní sú tiež experti. Po prvý raz zasadla v pondelok, kde schválila svoj štatút. Členovia podpísali tiež záväzok mlčanlivosti. Verejnosť budú informovať až o záveroch prešetrovania, o ktorých budú hlasovať.

Milan Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.

Materiály v pdf, ktoré ku kauze zverejnilo ministerstvo spravodlivosti:

Návrh na prijatie bezpečnostných opatrení v súvislosti s umiestnením obvineného

Úradný záznam o zranení 9. decembra 2020

Záznam o vykonaní kontroly v nemocnici v Trenčíne

Informácia o zranení z nemocnice v Trenčíne pre prokuratúru

Žiadosť obvineného o umožnenie používať telefónne zariadenie

Rozhodnutie vyšetrovateľa o povolení telefonovať

Úradný záznam o pokuse o samovraždu 29. decembra 2020

Štatút Kontrolnej komisie, ktorú zriadila ministerka Mária Kolíková v súvislosti s mimoriadnou udalosťou vo väzení, so smrťou generála Milana Lučanského

Členovia Kontrolnej komisie

Odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa objavujú