ONLINE: Európa chce rýchlejšie očkovanie, vírus zatiaľ vyhráva

Európa považuje očkovanie za kľúčovú zbraň ako poraziť koronavírus. V mnohých krajinách však silnie kritika, že to ide pomaly. Brusel sa snaží navýšiť dodávku vakcín.

8:22 Len zanedbateľná hŕstka očkovaných vakcínou proti chorobe COVID-19 v Česku mala vedľajšie účinky, píše spravodajský server iDNES.cz. Do utorka evidoval Štátny ústav na kontrolu liečiv (SÚKL) mierne vedľajšie problémy u desiatich ľudí. Do pondelka bolo pritom v ČR očkovaných podľa SÚKL 15 000 ľudí, podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného to bolo o 2000 menej. Ministerstvo totiž počty očkovaných zatiaľ ešte oficiálne nezverejňuje, aj keď iné krajiny tak robia, vysvetľuje iDNES.cz.

Už dlhšie než týždeň sa v Česku očkuje proti koronavírusu. Do utorka zaznamenal SÚKL desať hlásení podozrenia na nežiadúce účinky vakcíny Comirnaty. V absolútnej väčšine ide o prechodné prejavy podobné chrípke alebo viróze s bolesťou hlavy, zimnicou, žalúdočnou nevoľnosťou, bolesťou svalov a kĺbov alebo o reakciu okolo miesta vpichu, teda opuch či bolesť. „Ide o známe a očakávané reakcie, ktoré sa po tomto očkovaní vyskytujú veľmi často, ale väčšinou v miernej alebo strednej intenzite a vymiznú v priebehu hodín až dní. V troch prípadoch bola nahlásená reakcia, ktorá vyzerala ako začínajúci prejav alergie, k rozvinutiu žiadnych závažných prejavov však nedošlo,“ povedala pre iDNES.cz hovorkyňa SÚKL Klára Brunclíková.

7:25 Líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer vyzval podľa TASR v uorok britskú vládu, aby ako prvá na svete zaočkovala proti koronavírusu celú populáciu krajiny. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News. Starmer v televíznom príhovore žiadal, aby masová vakcinačná kampaň prebiehala nepretržite 24 hodín denne. „Británia bola prvá krajina na svete, ktorá dostala vakcínu. "Bude prví na svete, ktorí svoju krajinu zaočkujú,“ vyhlásil líder labouristov. Britskí politici musia podľa neho za súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie odložiť bokom vzájomné spory a zjednotiť sa v boji proti pandémii. „Vírus sa vymkol spod kontroly. Počty prípadov prudko rastú, v nemocniciach je viac ľudí a väčšie množstvo ľudí stráca svojich najbližších,“ povedal Starmer. „Teraz sú to preteky medzi vírusom a vakcínou, a ak budeme držať spolu, môžeme vyhrať“.

Labouristická strana podporuje zavedenie celoplošného lockdownu v Anglicku, o ktorom má britský parlament hlasovať v stredu. Vláda však podľa Starmera mala konať už skôr. Britský premiér Boris Johnson v utorok na tlačovej konferencii povedal, že vláda nemala inú možnosť, než pristúpiť k novému plošnému lockdownu. Podľa údajov z britského Národného štatistického úradu (ONS) sú totiž aktuálne nakazené už dve percentá obyvateľov Anglicka. V Británii už podľa jeho slov zaočkovali už viac ako 1,3 milióna ľudí, časť z nich už aj druhou dávkou vakcíny. Od budúceho týždňa by malo na území krajiny fungovať takmer 1000 očkovacích centier. Spojené kráľovstvo 2. decembra ako prvá krajina na svete oficiálne schválila očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech na všeobecné použitie. Británia s očkovaním začala 8. decembra.

7:00 Európa pokračuje v úsilí čo možno najrýchlejšie zbrzdiť šírenie nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Štáty sa zameriavajú na sprísňovanie reštriktívnych opatrení a zároveň na čo najefektívnejší postup pri vakcinácii, ktorá je teraz považovaná za kľúčovú pre zvládnutie pandémie choroby COVID-19 vyvolávanej koronavírusom.

Ako posledná členská krajina Európskej únie s očkovaním proti COVIDU-19 začína Holandsko, ktorého vláda chcela pôvodne vakcinácii rozbehnúť až 18. januára. Naproti tomu v Nemecku už očkovali viac ako štvrť milióna ľudí a kabinet kancelárky Angely Merkelovej mieni v záujme ešte vyššieho tempa jednať o urýchlenie výroby vakcíny. Brusel rokuje o zvýšení dodávok vakcíny.

Podmienené povolenia na používanie vakcíny proti koronavírusu od americkej firmy Moderna v Európskej únii by v stredu mohla vydať Európska agentúra pre lieky (EMA). Panel odborníkov v pondelok rozhodnutie odložil kvôli nevyjasneným detailom. Zatiaľ európske krajiny očkujú vakcínou vyvinutú firmami Pfizer a BioNTech.

V Dánsku v stredu začnú platiť sprísnené opatrenia v boji s koronavírusom, zatiaľ čo švajčiarska vláda o ďalšom postupe ešte len bude rokovať. Posilniť reštrikcie v záujme zbrzdenia postupu infekcie chce aj slovenská vláda, ktorá by mala schváliť sprísnenie voľného pohybu ľudí pre región Nitry.