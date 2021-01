Hlavný hygienik Mikas: Opatrenia nie sú bič

Úrad verejného zdravotníctva, ktorý vedie hlavný hygienik Ján Mikas, má na starosti prípravu vyhlášok a opatrení v boji s koronavírusom. Podľa jeho slov si je vedomý chaosu, ktorý vzniká pri prijímaní opatrení, no tvrdí, že to je daň za to, čo robia.

Prečo vláda čakala, kým pristúpi k radikálnemu rozhodnutiu a zruší výnimky zo zákazu vychádzania?

Viem, že ani vláda to nemá jednoduché. Musia sa pozerať z rôznych hľadísk na jednotlivé opatrenia. Sám neustálej komunikujem s Konzíliom odborníkov, s regionálnymi hygienikmi a sám sa skôr prikláňam – či chcem, či nechcem – k tej odbornej stránke. No na druhej strane chápem, že nie všetky opatrenia dokážu ľudia akceptovať hneď. Musím ale oceniť to, že vláda dokázala flexibilne zareagovať a situáciu začala riešiť. Je pozitívum, že sme nečakali zase niekoľko dní. Teraz je naozaj každý deň dôležitý. Navyše v čase, keď sú nemocnice plné a očakávame, že počet hospitalizovaných pacientov bude rásť.

Vláde radí Konzílium odborníkov, Pandemická komisia, Ústredný krízový štáb ako aj polospiaci Permanentný krízový štáb. Nie je to podľa vás veľa poradných orgánov?

Je veľmi dobré mať viac poradných orgánov. Tam sa vycizelujú aj niektoré veci, ktoré by inokedy mohli byť, poviem to narovinu, prijaté zbrklo. Keď sa niečo deje, flexibilne zasadá tak Pandemická komisia, ako aj Ústredný krízový štáb. Dúfam, že sa nám nakoniec aj podarí pretaviť všetky podnety do legislatívnej podoby. Možno nie všetko bude hneď jasné a úplne vyšperkované. Na druhý deň nás bude určite čakať záplava otázok, ako sme čo mysleli. Máme na to len niekoľko hodín a snažíme sa preto spraviť maximum. Ide najmä o to, aby ľudia odporúčania a opatrenia dodržiavali. Netreba opatrenia brať ako bič. Vyhlášky sú veci, ktoré majú pomôcť človeku, aby vedel, akým spôsobom sa má správať. Tu však nestačí, aby zodpovednosť stála na jednotlivcovi, teraz sa musíme väčšina zomknúť a vydržať.

V čele riadenia pandémie ste prakticky od januára. Nezdá sa vám, že opatrenia neprijímame systematicky, ale skôr reagujeme už len na kritickú situáciu?

Myslím si, že systém, ktorý máme nastavený, funguje. Skôr hapruje komunikácia. Raz vyjdú čiastkové závery z jedného, potom z druhého, potom z tretieho poradného orgánu a to nakoniec spôsobuje chaos. Vieme, že to je daň za to, že si všetky informácie nechceme nechávať pre seba, čakať dva, tri dni a až následne povedať výsledok. Médiá sa pýtajú, ľudia sa pýtajú… Náš úrad sa od začiatku drží zásady, že ak máme relevantnú informáciu, tak ju aj komunikujeme. Nezáleží na tom, či sa to týka výskytu ohnísk, vyhlášok alebo analýz. Chceme si udržať dôveru ľudí, bez nej budú len ťažko akceptovať protipandemické opatrenia. Pripúšťam, často sa na nás valí kritika typu: máte tam zase chybu, toto ste nedomysleli, tých ste tam dali, ale na týchto ste zabudli… No to je daň za to, čo robíme. Musíme vedieť znášať aj kritiku. Máme za sebou ťažký rok a uvidíme, čo nás čaká v roku 2021. Dúfam, že narastajúcu krivku ruka v ruke s prijatými opatreniami zlomíme.