Šeliga by ocenil, keby mal premiér širší tím ľudí na pomoc s riadením pandémie

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) by bol rád, keby mal premiér Igor Matovič (OĽANO) okolo seba širší manažérsky tím, ktorý by mu pomáhal s riadením pandémie. Rekonštrukcia vlády je podľa neho otázka na premiéra a ministrov. Zdôraznil však, že koalícia funguje. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

V súvislosti s úspechmi koalície v uplynulom roku skonštatoval, že dokáže krízové zákony lepšie manažovať ako komunikovať. Za najväčší úspech považuje zmenu výberu a voľby generálneho prokurátora i reformu súdnictva.

„Bol by som rád, keby mal pán premiér okolo seba širší tím, lebo je to naňho obrovský tlak. A bol by som rád, keby pán premiér miestami menej používal sociálne siete, poviem to veľmi otvorene. Ale nemám čiernobiele videnie sveta. Aj preto, že mám šancu vidieť do niektorých procesov viac ako bežný človek, viem, že Matovič nie je démon, ktorý by chcel zničiť Slovensko. Tento obraz niektorí ľudia o ňom vytvárajú,“ uviedol. Sú podľa neho veci, ktoré Matovič robí dobre, ale aj veci, kde by očakával, že ich urobí inak. „Ale nezdá sa mi dobré, aby som mu odkazoval niečo cez médiá,“ podotkol.

Šeliga si myslí, že aj prezidentka Zuzana Čaputová mohla inak premiérovi povedať svoj názor, že by mal odovzdať riadenie pandémie niekomu inému. Napríklad na osobnom stretnutí. Poukázal na funkciu a úrad, ktorý premiér zastáva. „Ak človek zlyháva, treba to pomenovať, netreba sa toho báť. Ale myslím si, že to pomenovanie má mať nejakú štábnu kultúru,“ dodal.

Tvrdí, že koalícia funguje. „Je podstatne súdržnejšia, podstatne lepšie pracuje, ako to môže vyzerať navonok,“ hovorí. Základom všetkého je podľa neho nielen dobrý úmysel a dobrý výsledok, ale aj dobre odkomunikovaný proces. Dodal, že aj napriek pandémii máme férový rozpočet, plán obnovy, reformu súdnictva.

Šeliga: Ak niekto zlyháva vo funkcii, netreba sa báť ho vymeniť

Na otázku o rekonštrukcii vlády odpovedal, že je na premiérovi a lídroch, komu dajú dôveru. Podotkol, že ak ale niekto zlyháva vo funkcii, netreba sa báť ho vymeniť. „Nikto z nás nie je nenahraditeľný. Ak nevieme svoju robotu robiť dobre, mali by sme uvoľniť miesto tým, ktorí ju dobre urobiť vedia,“ zdôraznil. V súčasnosti sa podľa neho nehovorí ani o úradníckej vláde. Verí tiež, že vzťahy v koalícii sa štandardizujú.

Pri hodnotení uplynulého roka vníma ako pozitíva najmä zmenu výberu a voľby generálneho prokurátora i reformu súdnictva. Hovorí o snahe očistiť procesy v justícii, vyriešiť problém s majetkovými priznaniami sudcov ako aj o zriadenie najvyššieho správneho súdu, ktorý má mať disciplinárnu právomoc nad sudcami, prokurátormi i ďalšími.

Za problematickú označil komunikáciu koalície. Jej zlepšenie by malo podľa neho patriť medzi výzvy v tomto roku. „Iste aj verejnosť vnímala momenty, kedy sme mohli všetci ako koalícia komunikovať jasnejšie, presnejšie, aby bolo aj ľuďom zrejmé, čo sa aktuálne deje a aký je náš plán riešenia. Toto je slabina koalície, ktorá sa v nejakej miere zlepšuje. Ale ak si má dať koalícia novoročný záväzok, tak by to mohol byť záväzok, že bude ešte jasnejšie komunikovať,“ do­dal.