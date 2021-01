Skončíme ako Taliansko? To najhoršie je ešte pred nami, varujú nemocnice

Dosiaľ si koronavírus vzal 2 521 ľudí. V nemocniciach naprieč Slovenskom je aktuálne hospitalizovaných 3 038 pacientov, z nich má potvrdený koronavírus 2 771. Len za december sa počet hospitalizácií takmer zdvojnásobil. Presnejšie: 1. decembra bolo v nemocniciach 1 613 pacientov s ochorením COVID-19.

Podľa hlavnej epidemiologičky Henriety Hudečkovej je to „totálne nekontrolované šírenie ochorenia, ktoré spôsobil lockdown s výnimkami a tie ľudia nedodržiavali“.

Po úplnom zavretí krajiny volá najmä Nitra a nitrianska fakultná nemocnica. Podľa jej riaditeľa Milana Dubaja sú momentálne najzaťaženejšou nemocnicou. Možnosti nemocnice sú podľa neho na hrane a zrejme nebudú stačiť ani regionálne kapacity. V sobotu prijali 43 pacientov a v nedeľu 24, z ktorých šesť priamo po príjme transportovali do iných zdravotníckych zariadení. „Je to dôkaz našej neschopnosti zasiahnuť. Takto môže dopadnúť celé Slovensko,“ upozorňuje Ivan Bošňák z iniciatívy Dáta bez pátosu. V Nitre pacientov s koronavírusom ošetrujú už aj oční lekári, chirurgovia či gynekológovia.

Vedenie nemocnice požiadalo Okresný úrad v Nitre na vydanie pracovných povinností prvým dvanástim lekárom, ale priamo do práce zatiaľ povolaní neboli. „Skôr si z nich tvoríme zálohu v prípade, že by sme sa dostali do absolútne kritickej situácie s vlastným personálom,“ dodal Dubaj s tým, že v pondelok vypadlo z práce osem lekárov.

Konzílium odborníkov pred koncom roka predpovedalo, že 11. januára bude v slovenských nemocniciach 4 500 hospita­lizovaných pacientov s koronavírusom. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) však tieto čísla vtedy dementoval. „Tento scenár nepovažujem za realistický,“ tvrdil na Silvestra Krajčí. Podľa neho bude o týždeň v nemocniciach 3 000 až 3 500 ľudí s COVID-19. Aj táto hodnota je však veľmi kritická.

Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura, ktorého tím monitoruje situáciu v nemocniciach, na otázky denníka Pravda neodpovedal. Ešte pred Vianocami prízvukoval, že napriek náročnej situácii sa v niektorých nemocniciach ešte stále vykonáva aj časť plánovaných výkonov. Dnes je všetko inak a plánované operácie sú odložené do 31. januára.

Do konca mesiaca rezort obmedzil plánované operácie a takisto požiadal nemocnice o vyčlenenie najmenej 30 percent z voľných nereprofilizovaných postelí s prívodom kyslíka na možnosť zvýšeného počtu infikovaných pacientov.

Bratislavské nemocnice sa zapĺňajú

Podľa hovorkyne Evy Kliskej je v Univerzitnej nemocnici Bratislava aktuálne hospitalizovaných 261 pacientov s ochorením COVID-19 a nové lôžka aj naďalej pribúdajú a začínajú ukrajovať z bežných bielych neinfekčných oddelení. „Pri ďalšom náraste počtu hospitalizovaných pacientov budeme musieť pristúpiť k ďalšiemu obmedzeniu odkladnej zdravotnej starostlivosti," dodáva Kliská.

„Komunikujeme aj s ostatnými nemocnicami v Bratislavskom kraji, s ktorými máme nastavený spôsob spolupráce. Vidíme však, že covidové lôžka pribúdajú aj u iných poskytovateľov," hovorí Kliská s prosbou, aby počas ďalších dní ľudia dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia.

Všetci zdravotníci bratislavských nemocníc, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, sa nachádzajú v domácej izolácii a ich služby zatiaľ pokrývajú ich kolegovia z iných oddelení.

Rastie počet pozitívnych zdravotníkov

Podľa hovorkyne Fakultnej nemocnice v Trenčíne Martiny Holecovej má nemocnica viacero covidových lôžok v rôznych častiach areálu. V samostatnom pavilóne je 75 covidových lôžok, kapacita je tu naplnená na 90 percent. Osem lôžok je na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ďalší pacienti so psychiatrickým ochorením a zároveň aj pozitívni na ochorenie COVID-19 ležia na 44 lôžkach na psychiatrickej klinike, kde je kapacita naplnená na 27 percent. Posledných 20 lôžok je v chirurgickom pavilóne, kde je kapacita naplnená na 33 percent.

K reprofilizácii tiež nemocnica pripravuje 40 lôžok v pavilóne interny. „K dnešnému dňu máme vyradených z pracovného procesu 205 zamestnancov, z toho 23 lekárov, 116 sestier a 66 ostatných zdravotníckych pracovníkov. S narastajúcim počtom pacientov s COVID-19, žiaľ, narastá aj počet pozitívneho personálu, chýbajúci personál pri covidových pacientoch dopĺňame personálom z iných oddelení, ale aj tu je možné predpokladať, že čoskoro dosiahneme svoje limity,“ sumarizuje Holecová.

Vyťažení anestéziológovia

Kým inde sa trápia a zdravotnícke zariadenia majú blízko ku kolapsu, Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku zaznamenala pokles počtu hospitalizovaných pacientov s koronavírusom. Najviac ich mali v jesenných mesiacoch, keď sa ich počet vyšplhal maximálne na 70. „Aktuálne je u nás 46 hospitalizo­vaných ľudí s ochorením COVID-19, z nich osem je na umelej pľúcnej ventilácii. Dokopy máme vyhradených 141 lôžok pre takýchto pacientov, čiže voľných je momentálne 95,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

Objasnila, že s ventiláciou je u nich k dispozícii celkovo 16 lôžok, pričom teraz je obsadená len polovica z nich. V karanténe majú 107 zamestnancov. „Z nich 14 lekárov, 42 sestričiek a zvyšných 51 je ostatný zdravotnícky a administratívny personál,“ povedala Dišková. Kolaps v ružomberskej nemocnici podľa nej momentálne nehrozí. „Operácie sme úplne nezastavili, z naplánovaných sa realizuje zhruba 30 percent. Museli sme to obmedziť v závislosti od vyťaženosti našich anestéziológov, ktorí sa venujú starostlivosti o ventilovaných pacientov,“ doplnila Dišková.

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici leží aktuálne 76 pacientov s koronavírusom, z nich 13 je na umelej pľúcnej ventilácii. „Maximálny počet lôžok, na ktorých vieme hospitalizovať ľudí s koronavírusom, je 301,“ podotkla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Pozitívne testovaný personál tam narástol na číslo 92, ďalších 18 suspektných je v karanténe. „Situácia sa mierne zhoršila, ale stav denne prehodnocujeme. Na zmeny v počtoch pacientov a zamestnancov sa snažíme reagovať flexibilne v rámci jednotlivých oddelení. Personál z menej vyťažených oddelení je presúvaný na oddelenia, kde je situácia horšia,“ objasnila Maťašeje. Na základe príkazu zriaďovateľa vraj budú poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Ku každému naplánovanému zákroku sa pristupuje individuálne. O ďalšom postupe bude pacientov informovať personál z oddelení v časovom predstihu telefonicky,“ dodala Maťašeje.

V Žiline len jedno voľné miesto

Univerzitná nemocnica v Martine má hospitalizovaných 82 pacientov s koronavírusom. „Z toho 18 na jednotkách intenzívnej starostlivosti a sedem vyžadujúcich ventiláciu,“ povedala hovorkyňa Katarína Kapustová. „Situácia je náročná aj u nás, keďže nám chýbajú zdravotníci z covidových oddelení, ktorí sú práceneschopní,“ poznamenala. Aktuálne číslo pozitívnych zamestnancov spracované zatiaľ nemajú, preto ho neuviedla.

Ťažkú situáciu hlásila tesne pred Silvestrom aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. Keďže v karanténe skončilo až 156 zamestnancov, nemocnica musí bojovať s nedostatkom personálu. Lôžka naplnilo 82 ľudí s koronavírusom, pričom voľné zostalo už len jediné miesto. Obsadené mali aj všetky pľúcne ventilácie. Žilinská nemocnica bude fungovať tiež ako vakcinačné centrum, v ktorého novovytvorených priestoroch zaočkujú v utorok ráno svojich zdravotníkov. Ako prví sú na zozname významní dlhoroční zdravotníci žilinskej nemocnice patriaci zároveň do rizikovej skupiny. „Následne budeme pokračovať v očkovaní zdravotníkov v prvej línii a nad 65 rokov,“ informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Nemocnica vo Zvolene tiež zaznamenáva nápor covidových pacientov. „Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme boli nútení obmedziť všetky plánované operačné výkony, časť ambulantných činností a lôžkovú kapacitu všetkých oddelení okrem pôrodnice,“ približuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá. „K dnešnému dňu evidujeme 40 pozitívnych zamestnancov, ďalší dvaja sú v karanténe. Na covidovom oddelení máme 42 pacientov, z nich deväť je suspektných, a traja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ vysvetlila s tým, že celkovo majú štyri takéto prístroje a dokopy 80 reprofilizo­vaných lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19.

Košice hlásia problém s kyslíkom

Červená COVID zóna je v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice (UNLP) na Rastislavovej ulici. Druhé pracovisko na Triede SNP 1 je necovidové a ani sa neráta s tým, že by sa tam umiestňovali pozitívni pacienti. Nemocnica zabezpečuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o onkologických pacientov či pacientov po transplantácii.

V košickej nemocnici sa však začínajú problémy s kyslíkom, podobne ako v Nitre. „Pre jeho mimoriadne vysokú spotrebu došlo k výraznému poklesu jeho tlaku v rozvodnom systéme. Riešime to technickými úpravami na kyslíkovej stanici a na jej regulačnom paneli,“ hovorí Monika Krišková z komunikačného oddelenia UNLP. „V najbližších dňoch s naším dodávateľom zriadime ďalší externý zdroj kyslíka. Mal by byť k dispozícii v priebehu najbližších dní.“

Momentálne je v UNLP podľa hovorkyne 224 pozitívnych pacientov, 20 pacientov je v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii. „K dispozícii je 284 lôžok, takže pripravujeme ďalšiu reprofilizáciu lôžok,“ spresňuje a dodáva, že k dispozícii majú 52 umelých pľúcnych ventilátorov a 22 high flow, ktoré nevyžadujú invazívne nasadenie pre pacienta.

Horšie je to v Košiciach s personálom. Počas druhej vlny evidovali už vyše 360 zdravotníkov pozitívnych na COVID-19, teraz ich je v karanténe 130. Na covidových oddeleniach vypomáhajú zamestnanci zo všetkých oddelení, kliník a aj ambulancií, aby sa predišlo ich výraznému nedostatku.

Nemocnice na východe Slovenska patriace do siete nemocníc Svet zdravia sú stabilizované. Najviac vypuklá je situácia v Humennom, kde majú hospitalizovaných 52 pacientov z možných 58. Niektorí covidoví pacienti z tohto regiónu sú hospitalizovaní v okolitých nemocniciach. „Aj z pohľadu zdravotníckeho personálu v našich nemocniciach nemáme problém. Pracovníci sú v karanténe v menšej miere, ako to bolo na jeseň,“ povedal Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc.

Ako na jar v Taliansku

Kvôli narastajúcemu počtu pacientov s koronavírusom budú musieť reprofilizovať ďalšie lôžka aj v okresnej spišskonovoveskej nemocnici. Pre covidových pacientov je tam k dispozícii 66 lôžok na troch oddeleniach. Nedávno reprofilizovali oddelenie pre dlhodobo chorých. „Pohyb pacientov na týchto oddeleniach je veľký. Denne prijímame, ale aj prepúšťame vyliečených pacientov. Približne pätina našich zamestnancov už prekonala ochorenie COVID-19. V súčasnosti máme nakazených 30 zdravotníckych pracovníkov,“ hovorí Renáta Šuláková, riaditeľka NsP v Spišskej Novej Vsi.

Počet obetí napriek enormnému úsiliu aj v tejto nemocnici rastie. Situácia sa zhoršuje hlavne po predĺžených víkendoch. Vedenie nemocnice musí riešiť aj rozšírenie kapacity márnice a pripravuje sa na zvýšenie počtu covidových lôžok. Nemocnica doteraz prevádzkovala jednu márnicu, ešte pred sviatkami však museli zriadili druhú miestnosť na ukladanie tiel.

Primárka interného oddelenia Ľudmila Lineková so svojimi kolegami tvrdí, že zažívajú podobnú situáciu ako ich kolegovia na jar v Taliansku. „Asi najhoršie na tom je vidieť, keď sa nakazia naši pracovníci na internom oddelení, tí nakazia svojich príbuzných a tí umrú. Niektorým nedokážeme pomôcť. Mali sme tu aj pozitívne rodiny, kde obaja rodičia boli na umelej pľúcnej ventilácii a zomreli.“ Lekárka očakáva, že ich už čaká posledná bitka, ktorú musia vyhrať. Spolieha sa hlavne na to, že ľudia budú rozvážni a dajú sa zaočkovať.