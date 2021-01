ONLINE: Vírus udrel na Britániu plnou silou, platí už tretí lockdown

Vývoj pozitívnych prípadov Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku pozitívnych za deň celkový počet pozitívnych 14 dní

6:45 Británia prvýkrát od apríla zaznamenala viac ako tisíc úmrtí s COVIDOM-19 za deň. Potvrdených prípadov nákazy za posledných 24 hodín pribudlo 62 322, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku epidémie. V Anglicku a Škótsku pre zhoršenie epidemickej situácie opäť platí plošná uzávera. V boji so šírením koronavírusu sprísňuje opatrenia aj Írsko, ktoré takisto zaznamenalo rekordný denný prírastok počtu prípadov nákazy, informovali svetové tlačové agentúry.

V Spojenom kráľovstve, ktoré má viac ako 66 miliónov obyvateľov, zomrelo za posledných 24 hodín 1 041 ľudí s COVIDOM-19. Viac ako tisíc mŕtvych zaznamenala podľa aktualizovaných štatistík krajina naposledy 24. apríla. Denný počet nakazených trvalo rastie od začiatku decembra. Ich počet za stredu prekonal aj utorkový rekord, keď Británia prvýkrát hlásila viac ako 60 000 infiko­vaných. Spolu sa v Británii nákaza koronavírusom preukázala od začiatku epidémie už u viac ako 2,8 milióna ľudí. S COVIDOM-19 zomrelo 77 346 infiko­vaných.

V Británii v súčasnosti vzbudzuje obavy predovšetkým nová mutácia vírusu SARS-CoV-2, ktorá sa na konci minulého roka objavila na juhu Anglicka. Aj pre ňu vláda premiéra Borisa Johnsona od utorka zaviedla už tretiu plošnú uzáveru. V utorok začal nový lockdown platiť tiež v Škótsku. Prísne opatrenia prijali aj vo Walese a Severnom Írsku, zvyšných dvoch častiach Spojeného kráľovstva. Johnson obyvateľov Anglicka varoval, že všetky opatrenia spojené s plošnou uzáverou sa určite neskončia naraz. Budú sa podľa neho skôr zmierňovať postupne. Ako prvé by sa mali v polovici februára otvoriť školy.

Okrem Británie sa s rastúcim počtom nakazených a šírením novej mutácie vírusu SARS-CoV-2 stretávajú aj v susednom Írsku. Premiér Micheál Martin oznámil, že prinajmenšom do konca januára sa zatvoria všetky školy. Vyučovať sa bude na diaľku. Na tri týždne sa tiež musí prestať pracovať na stavbách. Podpredseda írskej vlády Leo Varadkar vyzval podnikateľov v gastronómii, aby sa pripravili na to, že budú musieť mať zatvorené až do konca marca. V Írsku, ktoré má zhruba 4,9 milióna obyvateľov, pribudlo za posledných 24 hodín 7 836 prípadov nákazy. To je najvyšší denný prírastok od začiatku epidémie. Doterajší rekord z utorka predstavoval 6 110. Od začiatku epidémie sa nákaza vírusom SARS-CoV-2 v ostrovnej krajine potvrdila už u viac ako 121 000 ľudí. S COVIDOM-19 zomrelo spolu 2 299 osôb. Zdravotnícky poradca írskej vlády Tony Holohan upozornil, že sa stále zvyšuje podiel ľudí nakazených novou mutáciou vírusu SARS-CoV-2, ktorá sa prvýkrát v závere minulého roka objavila v južnom Anglicku.