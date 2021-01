Šéf polície vyzval na dodržiavanie opatrení, kontroly posilnia i pre Lučanského pohreb

Dočasný prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík počas brífingu v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku 7. januára 2021 v Bratislave

Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval dočasný prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík. Polícia pripravuje tiež opatrenia v súvislosti s pohrebom bývalého šéfa polície Milana Lučanského.

Video: Brífing dočasného prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka k aktuálnym sprísneným opatreniam polície v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku.

V okrese Nitra prijala polícia sprísnené opatrenia už od pondelka (4. 1.), kde realizuje kontroly na hranici okresov či miestach, kde sa zhromažďujú ľudia, ale aj pri preukazovaní výnimiek. Od stredy (6. 1.) posilnila kontroly na celom území. Hliadky sú napríklad aj na železničných staniciach či vo vlakoch.

„Vyzývam občanov, aby rešpektovali pravidlá,“ vyhlásil Kovařík. V prípade uplatnenia výnimky by to mali podľa neho vedieť preukázať policajtom. Napríklad pri ceste do práce môžu uľahčiť prácu policajných zložiek tým, že budú mať pri sebe patričné potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný hodnoverný doklad.

V súvislosti s piatkovým (8. 1.) pohrebom Lučanského Kovařík apeluje, aby sa jeho pamiatka nezneužívala. „Som presvedčený, že ani on sám by nesúhlasil, aby jeho pamiatka bola uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom,“ poznamenal.

V aktuálnej krízovej situácii je podľa Kovaříka vážnym porušením práva, ak niekto vyzýva na porušovanie opatrení. Informoval, že polícia už preveruje konkrétnych ľudí, ktorí tak robia alebo šíria nenávistné prejavy.

Od začiatku krízy do 31. decembra zaznamenala polícia 38 311 prípadov porušenia zákona. Porušenie karantény sa potvrdilo v 2029 z 5396 p­reverovaných prípadov. Kontrolovali tiež 3633 prevádzok, nariadenia porušilo 566 z nich. Povinnosť nosiť rúško nedodržalo 5065 ľudí z kontrolovaných 6874.

Dosahy pandémie pociťujú aj v Policajnom zbore, priblížil šéf polície. Situácia je vážna napríklad v Nitre. „Pracujeme so všetkými rezervami, ktoré máme,“ skonštatoval Kovařík. Policajtov podľa potreby presúvajú alebo pracujú nadčasy.