Krajniak nažaloval na Sulíka, že nerobil nič. Matovič zarezával na 100 %

Najskôr to bol premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý mu vyčíta neschopnosť a dáva za vinu mŕtvych. Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) bol ešte tvrdší: v podstate navrhuje, aby bol Sulík odvolaný z vládnych funkcií.

Potom sa strana Za ľudí pustila do iného člena SaS Juraja Drobu a v podstate ho donútila, aby sa verejne ospravedlnil ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) (viac v článku Droba cúvol. Otázky o Lučanskom si vydebatoval s Kolíkovou).

No a najnovšie dostal Sulík ranu aj od ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Ten na sociálnej sieti vyrátal, že od Vianoc sa Sulík nezúčastnil rokovaní vlády.

„Viacerí ste sa ma pýtali, ako pracuje vláda online, či to funguje, či sa schádza dostatok ministrov a ako to vlastne prebieha. Ako vidíte, stretli sme sa od Vianoc štyrikrát, na každom zasadnutí vlády boli prítomní aspoň tri štvrtiny členov vlády. Máme špeciálne notebooky, vidíme sa, počujeme sa (občas to trochu trhá). Máme v notebooku aj špeciálny priečinok na podklady ku každému bodu, do debaty sa v prípade potreby zapájajú aj nečlenovia vlády. Takže z technického hľadiska to podľa mňa funguje dobre,“ myslí si Krajniak.

Mal radosť, keď videl na obrazovke tváre ministrov, ktorí bojovali s ochorením COVID-19. Zrejme o to väčšiu, že sa ukazuje, že hnusobu, ako ochorenie nazýva premiér, nezavliekol jeho vládny i stranícky kolega vicepremiér Štefan Holý.

A tak verejnosti Krajniak ponúkal prehľad, ako ministri pracovali od Vianoc.

Tabuľka pracovitosti vlády podľa Milana Krajniaka.

Premiér Matovič má stopercentnú účasť na zasadnutiach, hoci mal COVID-19. Rovnako aj vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), vicepremiér Holý, minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Polovičný výkon podľa neho podal minister Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý mal ťažký priebeh ochorenia a ešte ani dnes nie je celkom fit. A tiež minister pôdospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO), ktorého museli aj hospitalizovať. Ministerka spravodlivosti Kolíková mala len 75-percentnú účasť na rokovaniach, pretože raz musela byť na parlamentnom výbore.

Všetci ostatní ministri majú stopercentnú účasť. Až na jednu výnimku – je ňou Sulík, ktorý sa nezúčastnil na žiadnom rokovaní.

Vo štvrtok sa však na sociálnej sieti prihlásil z Bratislavy a vyhlásil, že „fyzická prítomnosť ministra hospodárstva na epidemiologickej situácii krajiny nič nezmení“. Priznal sa, že bol na dovolenke. „Vianoce a Nový rok som strávil s rodinou v zahraničí, plne v súlade s platnými epidemiologickými pravidlami,“ vysvetlil.

Vraj mal technické problémy a nevedel sa na rokovania vlády pripojiť – to sa zatiaľ len šušká, možno s touto informáciou príde niektorí ďalší minister alebo vysoký predstaviteľ niektorej z koaličných strán. Ale do SaS si vo štvrtok už kopli všetky.

Podľa niektorých informácií sa v pondelok na koaličnej rade bude riešiť problém: Čo so Sulíkom? Vo vládnej štvorke to má nahnuté tak, že z nej môže byť aj vládna trojka. Ktovie, aký trest si pre neposlušného Sulíka vymyslí Matovič a spol.

Pre úplnosť sa žiada dodať, že ani Matovič neoslavoval príchod nového roka doma. Priznal sa k tomu po nátlaku fotografií, ktoré obiehali internet. Tvrdí však, že nešlo o dovolenku (viac v článku Neporušil som zákaz vychádzania, ohradil sa Matovič).