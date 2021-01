Počas Lučanského pohrebu bude polícia kontrolovať testy

Dočasne poverený policajný prezident Peter Kovařík vyslovil požiadavku dodržiavania pravidiel. „Chceme zamedziť zneužitiu jeho pamiatky,“ povedal Kovařík a vyzval, aby na pohreb nešli ľudia, ktorí na to nie sú oprávnení. „Som presvedčený, že ani on sám by nesúhlasil, aby jeho pamiatka bola uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom,“ poznamenal.

Podľa neho polícia preveruje aj konkrétnych ľudí, ktorí tak robia alebo šíria nenávistné prejavy aj v súvislosti s bývalým policajným prezidentom.

Podľa platných nariadení sa môže na pohrebe zúčastniť maximálne šesť ľudí, do tohto počtu sa nerátajú zamestnanci pohrebnej služby či ten, kto vedie rozlúčku.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa do počtu 6 pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad o osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne. Obmedzenie počtu osôb platí pre exteriér rovnako ako pre interiér.

Aj ten, kto príde na pohreb, krst či sobáš, musí dodržiavať odstup dva metre. Výnimkou je napríklad prenos truhly a sobášiaci sa pár.

Za porušenie podmienok je zodpovedný organizátor hromadného podujatia, tzn. organizátor obradu. Hoci jeho pracovníci sa z povahy výkonu obradu podľa prvej odrážky do počtu 6 nemusia započítavať, podotýka úrad.

Úrad verejného zdravotníctva ďalej pripomína, že v prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb, je nutné splniť podmienku, že v dobe začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

„Polícia sa neuspokojí s nejakou SMS správou v mobile, pretože sa kopírujú.“ upozornil Kovařík s tým, že o výnimku požiadala smútiaca rodina.