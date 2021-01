ONLINE: Londýnu hrozí kolaps nemocníc

5:00 Británia sa pripravuje na možný kolaps zdravotníctva v Londýne, ktorý by mohol nastať v dôsledku šírenia COVIDU-19. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedol minister zdravotníctva Matt Hancock. Do stavu pohotovosti bola opäť uvedená poľná nemocnica štátneho systému NHS, ktorá pacientom slúžila už na jar. Polovica všetkých hospitalizovaných pacientov v Londýne má COVID-19, v rámci celého Anglicka je to tretina, informovala stanica BBC.

„Samozrejme sa obávam tlaku na NHS,“ komentoval Hancock informácie, že londýnske nemocnice v štátnom zdravotníckom systéme môžu do dvoch týždňov pod náporom nových pacientov s COVIDOM-19 skolabovať. Hrozí, že niektoré kliniky v Anglicku budú môcť poskytovať starostlivosť len o chorých s COVIDOM-19 a budú nútené obmedziť ostatné služby. Už teraz mnohé zariadenia rušia rutinné operácie a objavujú sa náznaky, že obmedzenie starostlivosti sa týka aj rakoviny, napísala BBC. Tento týždeň napríklad vyšlo najavo, že v londýnskej nemocnici King's College boli odložené operácie, ktoré môžu pacientom s rakovinou zachrániť život, pretože lôžka obsadili chorí s COVIDOM-19.

„Vytvárame ďalšie zdroje, aby sme zaistili, že NHS dostane potrebnú podporu v tých častiach krajiny, ktoré sú pod najväčším tlakom,“ povedal Hancock. „Napríklad v Londýne zabezpečujeme, aby bola (nemocnica) Nightingale v pohotovostnom režime pre prípad potreby. Ak to bude potrebné, samozrejme sa využije.“

Británia v stredu prvýkrát od apríla zaznamenala viac ako tisíc úmrtí s COVIDOM-19 za deň. Potvrdených prípadov nákazy za posledných 24 hodín pribudlo 62 322, čo je od počiatku epidémie najvyšší denný prírastok. V Anglicku a Škótsku od utorka kvôli zhoršeniu epidemické situácie opäť platí plošná uzávera. Obavy vzbudzuje predovšetkým nová, nákazlivejšia mutácia vírusu SARS-CoV-2, ktorá sa na konci minulého roka objavila na juhu Anglicka. Každý deň je hospitalizovaných v priemere vyše 3 000 pacientov, čo predstavuje asi trojnásobok hospitalizácií pacientov so všetkými respiračnými ochoreniami počas bežnej zimnej sezóny.

Ministerka vnútra Priti Patelová vo štvrtok v televízii BBC uviedla, že Británia „v najbližších dňoch“ oznámi ďalšie sprísnenie koronavírusových opatrení. Odmietla pritom vylúčiť, že ich súčasťou bude aj zákaz cestovania do zahraničia. Úrady už teraz cesty neodporúčajú. Covidová nemocnice Nightingale je umiestnená vo východnom Londýne, jej maximálna kapacita môže byť až 4 000 lôžok. V prevádzke bola počas koronavírusovej vlny, nakoniec ale v dôsledku zlepšenia situácie poskytla starostlivosť iba 51 pacientom. V máji bola uzavretá.