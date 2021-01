Gröhling v Ide o pravdu: Odchod SaS z vlády? Nešťastný krok voči koalícii, ale aj Slovensku

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Branislava Gröhlinga v relácii Ide o pravdu.

Pripravuje návrh, aby vláda na budúci týždeň súhlasila s nákupom tzv. kloktacích testov na COVID-19 pre školy, ktoré sú na úrovni PCR testov. „Nevyžadujú prítomnosť zdravotníkov, a mohli by sme ich mať už o mesiac,“ upresnil minister. Testovanie je predpokladom návratu žiakov a študentov do škôl, ale len v prípade zlepšenia pandemickej situácie.

Návrh postupného návratu žiakov do škôl, ktorý zverejnil tento týždeň minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), je záväzný iba na nasledujúci týždeň. Znamená to pokračovanie dištančného vzdelávania, otvorené budú len materské školy a školské kluby pre deti, ktorých rodičia patria do kritickej infraštruktúry.

Čiastočný návrat žiakov a študentov do škôl od pondelka 18. januára závisí od pandemickej situácie v súvislosti s ochorením na COVID-19.

„Ak bude situácia vážna, tak sa nič nemení, a žiaci zostávajú pri dištančnom vzdelávaní,“ upresnil plán návratu do škôl minister Gröhling v relácii Ide o pravdu. Potvrdil, že ministerstvo chce žiakov, učiteľov a rodičov testovať tri dni, a to od 22. januára.

„Nepretestovaní do školy nepôjdu,“ vyhlásil minister s tým, že takéto rozhodnutie formou uznesenia bude žiadať od vlády. Potvrdil aj známe termíny maturít a prijímacích skúšok. Rovnako budú v termíne testovaní aj deviataci.

„Test nebude podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy, ale chceme zistiť, čo sa žiaci dištančnou formou vzdelávania naučili,“ upresnil Gröhling. Neskrýval prekvapenie nad zistením, že až 50-tisíc detí nemalo možnosť vzdelávať sa dištančne. Už budúci týždeň dostanú základné školy pre prvý stupeň a špeciálne školy tri milióny eur na digitálne zabezpečenie. Ďalších dvadsať miliónov eur určených tiež na digitalizáciu príde na účty ostatných škôl, a to na prelome januára a februára.

V relácii Ide o pravdu reagoval minister Branislav Gröhling aj na politickú situáciu. Odmietol snahy premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o odvolanie ministra hospodárstva a predsedu SaS Richarda Sulíka. „Nevidím dôvod, aby premiér podal takýto návrh,“ povedal Gröhling jednoznačne. Rovnako reagoval na kritiku SaS zo strany ostatných koaličných partnerov: „Tlak na stranu v koalícii nevnímam.“