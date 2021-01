Lučanského pochovali pod dohľadom policajtov

Napriek pandémii sa s generálom Milanom Lučanským prišli do jeho rodnej Štrby rozlúčiť desiatky ľudí. Okrem najbližšej rodiny a priateľov prišlo aj veľa ľudí z rôznych kútov Slovenska.

Policajné hliadky sa po Štrbe pohybovali už pred obedom, obrad sa začal o druhej popoludní. Pri vchodoch do cintorína stáli dobrovoľní hasiči. Vopred bolo avizované, že vstúpiť môžu len ľudia, ktorí majú negatívne antigénové či PCR testy na koronavírus. Nemohli byť staršie ako dvanásť hodín. Žiadne kontroly zamerané na testy sme však nezaznamenali.

Pred kultúrnym domom horelo množstvo sviečok položených pri fotografii bývalého policajného prezidenta. Ďalšie pietne miesto bolo v dome smútku, kde ľudia mohli položiť vence. Jeden z nich bol od „kolektívu Prezídia Policajného zboru“. Na kostole, v ktorom sa konal cirkevný pohreb Lučanského, stál oznam, že vstup je povolený len ľuďom určeným pozostalou rodinou a negatívnym covid testom.

„Situácia je pokojná, tak to vnímajú aj ľudia. Pre prípad potreby zabezpečujeme parkovanie vo všetkých uliciach v obci, kde sme na to vyhradili miesta,“ povedal starosta Štrby Michal Sýkora tesne pred začiatkom pohrebu. „Dedina smúti za dobrým človekom, ktorý je jej súčasťou. Neodišiel z nej, ale vracia sa,“ podotkol starosta. Vzápätí poznamenal, že sú pripravení na nápor návštevníkov, no ak ich príde menej, bude to pre nich jednoduchšie. „Všetko musí zvládnuť polícia. Okrem štátnej máme v teréne aj štyroch obecných policajtov a dvadsať dobrovoľných hasičov,“ objasnil.

Podčiarkol, že s významným rodákom sa chcú rozlúčiť dôstojne. Sýkora hovorí, že Lučanský bol v obci obľúbený. S úsmevom na tvári a kamarátskou povahou vedel vždy medzi svojich zapadnúť. „Má tu rodinu, kamarátov, spolužiakov. Aj keď bol vo vysokej funkcii, obraz Štrby mal zavesený vo svojej bratislavskej kancelárii,“ dodal Sýkora.

Jeho slová potvrdili aj obyvatelia, ktorí za známym rodákom smútia. „Milan to tu mal rád. Bol to kamarátsky typ človeka, na nič sa nehral, nevyvyšoval sa. Je smutné, že odišiel za takých nevyjasnených okolností,“ reagoval Jozef. Neďaleko cintorína sme stretli Ľudmilu. „Osobne som ho nepoznala, ale vnímam, aký veľký rozruch vyvolala jeho smrť. Myslím, že už by mu mali dať všetci pokoj. Ľutujem jeho rodinu, že toto všetko musí znášať. Najmä jeho trinásťročná dcéra,“ povedala.

VIDEO: Žitný, Kaliňák, obyvatelia Štrby o Lučanskom.

Natrafili sme aj na väčšiu skupinu novodobých vojnových veteránov, ktorí pricestovali z Martina, Žiliny a Piešťan. „Prišli sme si uctiť pamiatku pána generála Lučanského, lebo vieme, čo táto hodnosť znamená. Nedostáva ju hocikto, ale ľudia, ktorí v živote niečo dokázali,“ hovorí jeden z veteránov Peter Andreánsky. „Verím, že táto smrť bude vyšetrená a Slovákom podaná pravdivo,“ doplnil.

VIDEO: Ľudia sa lúčia s generálom Lučanským v Bratislave.

Známe tváre

Na budove ministerstva vnútra i policajného prezídia v Bratislave v piatok viseli čierny vlajky na počesť Lučanského.

Na generálovom pohrebe nechýbal ani exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer). „Dnes sme si prišli uctiť veľkého človeka, ktorý zásadným spôsobom prispel k bezpečnosti Slovenska. Mal som česť spolupracovať s ním viac ako pätnásť rokov. V mnohých oblastiach bol originálny, nenahraditeľný a jeho prístup k problémom bol absolútne priamočiary,“ zaspomínal si Kaliňák. Rozlúčiť sa prišiel aj bezpečnostný analytik Milan Žitný. Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Hlas), ktorá s Lučanským spolupracovala, oznámila, že sa príde do Štrby rozlúčiť spolu s Petrom Pellegrinim (Hlas) o niekoľko dní.

Kým sa v uzatvorenom kostole konala pohrebná omša, na cintoríne sa pomaličky začali zhromažďovať ľudia. Niektorí mali na bundách slovenské trikolóry, iní odznaky „Všetko za Milana“. Väčšina však nemala žiadne označenie. Debatovali medzi sebou, že smrť Lučanského nimi otriasla a jednoducho si ho museli prísť uctiť. „Stihli sme to, lebo teraz už na výpadovke z diaľnice policajti do dediny nikoho nepúšťajú,“ povedali nám viacerí. Do Štrby sa niektorí ľudia dostávali aj po priľahlých poľných cestách.

VIDEO: Pohreb generála Lučanského: Pohrebný sprievod.

Posledná rozlúčka bola v rímskokatolíckom Kostole sv. Ondreja. Nakoniec sa v okolí kostola, kde bola aj omša za zosnulého, zišlo viac ako 500 ľudí. Viacerí priniesli kvety, vence či sviečky, ktoré zapálili aj pred miestnou policajnou stanicou. Niektorí prišli aj so slovenskými vlajkami. Celý smútočný akt bol však pokojný a nedošlo k žiadnym výtržnostiam.

Ku Kostolu sv. Ondreja prišli aj dvaja členovia prezidentskej stráže, ktorí priniesli kvety od prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá poslala rodine aj list. Veniec nakoniec poslal aj premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Mnoho ľudí pred kostolom spomínalo na Lučanského ako na dobrého človeka, priateľa, kamaráta i spolužiaka. Bolo im smutno a viacerí povedali, že veria v spravodlivé vyšetrenie toho, prečo spáchal samovraždu. „Bol to silný chlap, vojak… nechce sa mi veľmi veriť, že spáchal samovraždu,“ povedala staršia pani.

Pred 14. hodinou auto priviezlo truhlu s pozostatkami M. Lučanského. Štyria chlapi ju odniesli do kostola, kde už boli všetci príbuzní. Bolo ich zhruba až tridsať, keďže manželka Martina požiadala Úrad verejného zdravotníctva o výnimku. Vstup pred kostolom však bol pod dohľadom polície.

VIDEO: Pohreb generála Lučanského: Cintorín.

Takmer hodinu trval smútočný obrad v kostole. Po jeho ukončení zriadenci opäť naložili truhlu do auta. Rodina nastúpila do pristavených áut. Od kostola sa však krokom vydal smútočný sprievod vedený policajným autom. V sprievode najprv kráčal miestny farár a aj vikár ministerstva vnútra, ktorý celebroval smútočnú omšu.

V neďalekom hlúčiku sme si všimli aj Štefana Harabina. To už však na cintorín prichádzal sprievod s rakvou nebohého. Najťažšie znášala rozlúčku s ním manželka Martina. Oporou jej boli synovia Jakub a Adam. Veľmi ťažko to však niesli aj Lučanského mama a sestra. Keď rakvu spúšťali do hrobu, za plotom cintorína začali hlasno trúbiť policajné sirény. Takto si jeho bývalí podriadení uctili svojho exprezidenta.

VIDEO: Pohreb generála Lučanského: Rozlúčka.

Milan Lučanský zomrel 30. decembra v prešovskej nemocnici. O deň skôr sa vo väzobnej cele pokúsil o samovraždu. Incident má objasniť aj špeciálna komisia, ktorú zriadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).