ONLINE: Rakúšania kontrolujú Slovákov, Íri bojujú s juhoafrickou mutáciou

Rakúsko zaviedlo hraničné kontroly so Slovenskom aj Českom pre horšiu epidemiologickú situáciu. V Írsku našli juhoafrickú mutáciu koronavírusu.

Vybrané krajiny Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Nemecko DE Ukrajina UA Poľsko PL Česká republika CZ Maďarsko HU Írsko IE Slovensko SK Rakúsko AT Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 512 818 68 053 2 957 472 79 833 2 929 68 072 743 360 638 25 811 1 895 139 40 401 5 569 83 924 420 307 236 5 676 1 105 169 19 588 177 43 595 173 230 472 8 790 1 365 645 30 574 1 616 37 824 814 144 987 14 780 809 601 12 800 1 093 10 719 408 140 854 2 907 337 743 10 440 372 9 647 440 110 193 8 227 135 884 2 327 109 4 966 548 56 886 2 980 201 164 2 788 463 5 461 031 20 937 2 063 376 793 6 641 371 9 033 299 Krajina Veľká Británia GB Írsko IE Maďarsko HU Česká republika CZ Slovensko SK Ukrajina UA Poľsko PL Nemecko DE Rakúsko AT Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 2 222,4 100,0 4 344,6 117,3 4,3 68 072 743 2 218,7 165,6 2 736,0 46,9 2,2 4 966 548 1 460,0 30,1 3 500,9 108,2 3,9 9 647 440 1 352,6 137,9 7 552,7 119,4 10,2 10 719 408 1 041,7 54,6 3 683,6 51,1 8,5 5 461 031 704,7 13,0 2 535,1 44,9 0,4 43 595 173 609,3 23,2 3 610,4 80,8 4,3 37 824 814 429,7 30,8 2 258,1 48,1 6,6 83 924 420 231,8 22,8 4 171,2 73,5 4,1 9 033 299 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

7:40 Pre vysoký výskyt koronavírusových infekcií v Českej republike a na Slovensku obnovilo Rakúsko od piatkovej polnoci kontroly na hraniciach s oboma krajinami a nahadzuje nimi doterajšie mobilné kontroly vo vnútrozemí, informuje agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie ministra vnútra Karla Nehammera. Menšie hraničné prechody sú uzavreté. Cestujúci do Rakúska z Českej republiky a Slovenska musia naďalej podpisovať vyhlásenie, že sa uchýlia do karantény, inak im môže byť vstup zamietnutý. Pre pendlerov a nákladnú dopravu ale platia výnimky. Pendler nepotrebujú negatívny test ani nemusí prejsť karanténou. Musí však pri príchode preukázať, že má v Rakúsku zamestnávateľa. Podľa informácií českého ministerstva zahraničných vecí platí povinná 10-dňová karanténa od 19. decembra aj vtedy, keď cestovateľ predloží negatívny test na COVID-19. Izoláciu možno predčasne ukončiť podstúpením PCR testu s negatívnym výsledkom. Tento test je pritom možné vykonať najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska. (čtk)

7:30 Írsko oznámilo, že jeho laboratória potvrdili prvé tri prípady nákazy juhoafrickou mutáciou koronavírusu. Epidemiológovia šírenie tejto mutácie podrobne sledujú kvôli obavám, že je nákazlivejší a spôsobuje vyššiu vírusovú záťaž, uviedol denník The Irish Times. Írske úrady v piatok ohlásili viac ako 8 000 nových prípadov nákazy, čo je najvyššia bilancia od začiatku epidémie v krajine.

Juhoafrická mutácie označovaná ako 501.V2 sa objavila v Juhoafrickej republike vlani v lete a jej rozšíreniu odborníci pripisujú rýchly vzostup počtu tamojších nakazených. Laboratóriá túto mutáciu sledujú rovnako ako anglickú variantu vírusu SARS-CoV-2 kvôli tomu, že je zrejme nákazlivejšia, a môže preto podstatne zhoršiť epidemickú situáciu v miestach, kde sa objaví vo väčšej miere. Prvé štúdie ale ukazujú, že súčasné vakcíny proti COVIDU-19 fungujú aj proti genetickým mutáciám koronavírusu. „Tento variant (koronavírusu) sa zatiaľ vo väčšom počte európskych krajín neobjavil a veríme, že jeho odhalenie tu vypovedá skôr o kvalite dohľadu nad genetickým sekvencovaním v Írsku,“ uviedol hlavný zdravotnícky poradca írskej vlády Tony Holohan.

Írsko v posledných týždňoch zažíva rapídne zhoršenie epidemickej situácie a denná bilancia nakazených stále stúpa. Ešte pred týždňom hlásili úrady len necelých 2 000 infikovaných za deň, v pondelok to bolo viac ako 6 000 a teraz je to 8 248. Celkovo sa v krajine, ktorá má necelých päť miliónov obyvateľov, koronavírusom od začiatku epidémie nakazilo vyše 135 000 ľudí, 2 327 z nich zomrelo. Írska vláda pred koncom minulého roka ohlásila uzavretie všetkých obchodov s nie základným tovarom na najmenej mesiac a predĺžila školské prázdniny. Bary a reštaurácie sa zavreli už na Štedrý deň. Obmedzený je tiež voľný pohyb obyvateľov. Ľudia môžu len do vzdialenosti päť kilometrov od domova. (čtk)