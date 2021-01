Sulík si ide svoje. Sekne mu po prstoch koaličná rada?

Sulík mu však oponuje, že jeho neprítomnosť na rokovaniach vlády na epidemiologickej situácii nič nezmení. Podľa informácií Pravdy by sa jeho správanie malo riešiť na koaličnej rade v pondelok 11. januára.

Štatistiky zo zasadnutí vlády medzi sviatkami zverejnil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Celkovo boli štyri, Sulík sa nezúčastnil ani na jednom. Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) navrhuje Sulíka rovno odvolať, pretože je „bezcitný a neschopný“.

Sulíkova hovorkyňa Katarína Matejková sa nechcela k útokom vyjadrovať, pretože by to len „prilialo ďalší olej do ohňa“. Poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková však pre Pravdu potvrdila, že liberáli stále pevne stoja za Richardom Sulíkom, a útokom na jeho osobu nerozumejú.

Podľa politológa Tomáša Koziaka Sulíkovo správanie poukazuje na zlé vzťahy v koalícii. Sulík ju nevníma ako celok, ale sústredí sa najmä na vlastnú politickú líniu. „Síce môže niekoho vyslať, aby sa rokovania vlády zúčastnil miesto neho, avšak jeho účasť ako predsedu jednej z koaličných strán by bola vhodnejšia,“ myslí si Koziak.

Sulík podľa neho hrá najmä o zvyšovanie svojich politických preferencií, preto sa nechce podieľať na nepopulárnych opatreniach vlády. „Je oveľa väčší sólo hráč a individualista ako napríklad Veronika Remišová zo strany Za ľudí. Navyše vidí, že mu táto politická hra vychádza,“ pripomína Koziak.

Takáto politická taktika je však podľa neho krátkozraká. „Ak Sulík uvažuje, že si bude až do konca volebného obdobia takýmto spôsobom zvyšovať preferencie, je to dosť predčasná úvaha,“ upozorňuje.