V priebehu piatka otestovali v Nitre vyše 10 500 ľudí

Testovanie prebieha na 37 odberových miestach aj v sobotu a v nedeľu v čase od 8. do 17. hodiny. Pred väčšinou z nich sa už od rána tvoria rady, v ktorých čaká niekoľko desiatok ľudí. Prosíme, nezabúdajte, že ak ste mali negatívny výsledok antigénového testu, buďte naďalej opatrní a dodržujte všetky platné nariadenia, vyzýva ľudí radnica.

Plošné testovanie sa v sobotu začalo aj na území celého Nitrianskeho okresu. Zapojilo sa doň všetkých 60 obcí. Pripravených je 70 odberných miest, ďalších deväť je v meste Vráble. Zapojili sa všetky obce, iba tie menšie, Kapince a Malé Zálužie, zriadili spoločné odberové miesto, ktoré bude v Malom Záluží, uviedla prednostka Okresného úradu v Nitre Eva Hajdamárová.

Mestá a obce v Nitrianskom okrese pristúpili k celoplošnému testovaniu pre kritickú pandemickú situáciu v celom regióne. Zlá situácia je aj vo Fakultnej nemocnici Nitra i v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada v Nitre na Zobore, ktoré sú na hranici svojich kapacít. Od pondelka preto začne na území celého okresu platiť sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní, nebude možné chodiť do zamestnania ani do prírody, iba do najbližších potravín, drogérie či lekárne. Polícia už v týchto dňoch sprísnila kontroly, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákazu vychádzania.