Matovič o Holého testovaní: Mal výnimku, má ju aj 500 ďalších ľudí

Podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina) si pri svojej ceste do Británie uplatnil výnimku, že nemusí ísť do karantény a dať sa testovať. Podľa premiéra Igora Matoviča má takú 500 ďalších ľudí. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. Úrad verejného zdravotníctva však hovorí o tisíckach výnimiek, žiadajú o ne členovia vlády.

Holý bol v decembri minulého roka za rodinou v Británii a následne nechcel povedať, či si dal robiť test na koronavírus, a neskončil ani v karanténe. Opozičná strana Hlas avizovala, že podá trestné oznámenie na Holého za šírenie nákazlivej choroby a vyslovila podozrenie, že práve on mohol byť za nakazením ďalších členov vlády. Holý bol totiž neskôr pozitívne testovaný na koronavírus, ako aj viacerí členovia vlády. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár bránil Holého, že splnil všetly potrebné epidemiologické opatrenia a uviedol, že určite to nebol on, kto premiéra a ministrov nakazil.

Premiér nepovažuje za šťastné, že sa Holý dva týždne vyhýbal odpovedi, ako to s ním bolo. Matovič uviedol, že ako ho pozná, tak možno novinárov trochu „naťahoval“. Keď si premiér overoval situáciu, tak dostal odpoveď od Holého, že vycestoval len raz na výnimku od hlavného hygienika Jána Mikasa. Podľa premiéra má takúto výnimku približne 500 ľudí. Nepredpokladá, že by si Holý vybavil výnimku dodatočne, aby zakryl porušenie nariadení. Otázke, či je to papalášizmus sa vyhol odpoveďou, že v hnutí OĽaNO, ktorému šéfuje, takúto výnimku nikto nevyužíva.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva sú výnimky možné od apríla minulého roku, ich udeľovanie umožnil Ústredný krízový štáb. „Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov,“ vysvetlila pre Pravdu hovorkyňa úradu Daša Račková.

Upozornila však, že Úrad verejného zdravotníctva nemôžu dať nikomu výnimku z vlastnej iniciatívy. „Na jej udelenie akejkoľvek osobe je potrebná žiadosť člena vlády SR,“ pokračovala Račková.

Úrad nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. „Uvedené patrí do pôsobnosti jednotlivých členov vlády,“ podotkla.

Zároveň Úrad verejného zdravotníctva vyzval všetkých, ktorí získali výnimku na základe žiadosti člena vlády, aby sa správali „maximálne ostražito a využívali ju len v nevyhnutnej miere“.

Račková dodala, že úrad otvorí problematiku výnimiek na najbližšom Ústrednom krízovom štábe. „Ak by boli obmedzené alebo zrušené, privítame to. Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo,“ myslí si Račková.