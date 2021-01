ONLINE: Izrael chce mať o dva mesiace zaočkovaných všetkých dospelých

Izrael očkuje proti COVIDU-19 najrýchlejšie na svete. Do dvoch mesiacov by mal mať zaočkovanú celú dospelú populáciu.

7:00 Izrael za tri týždne naočkoval proti COVIDU-19 už 1,8 milióna obyvateľov, čo je pätina jeho populácie. Tamojší premiér Benjamin Netanjahu podľa denníka The Times of Israel uviedol, že všetci Izraelčania starší ako 16 rokov by mohli byť naočkovaní do dvoch mesiacov, maximálne do konca marca. Teda do mesiaca, keď krajinu čakajú ďalšie predčasné parlamentné voľby.

Netanjahu a minister zdravotníctva Juli Edelstein, ktorí boli v Izraeli pred troma týždňami očkovaní ako prví, v sobotu opäť ako prví dostali druhú dávku americko-nemeckej vakcíny firiem Pfizer a BioNTech. Podľa Edelsteina je zaočkovaných už 70 percent Izraelčanov z rizikových skupín, vrátane väčšiny zdravotníkov a celkovo dvadsať percent obyvateľov. Vláda je však terčom kritiky za to, že neočkuje Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, hoci tam vakcínu dováža židovským osadníkom.

Izrael očkuje proti COVIDU-19 najrýchlejšie na svete. Podľa údajov Oxfordskej univerzity aplikoval Izrael vakcínu takmer 20 percentám obyvateľov, a je tak prvou na svete, nasledovaný Bahrajnom, ktorý naočkoval takmer 10 percent obyvateľov. Tretie sú Spojené arabské emiráty (takmer päť percent) a štvrté USA, ktoré naočkovali proti COVIDU-19 len asi dve percentá svojich obyvateľov.

Epidemická situácia sa v Izraeli v posledných týždňoch zhoršila, takže krajina v decembri pristúpila už k tretiemu lockdownu od začiatku pandémie. Opatrenia od tohto piatku vláda ešte sprísnila – zavreli sa školy a všetky obchody s tovarom, ktorý nie je nevyhnutný a ľudia majú vychádzať z domu len z nutných dôvodov. Obmedzenie pohybu kontroluje polícia, ktorá preto na cestách inštalovala približne dve stovky zábran a zosilnila policajné hliadky.

Za posledných 24 hodín sa v Izraeli potvrdilo približne 7 800 nových nákaz koronavírusom SARS-CoV-2. Celkový počet doteraz zaznamenaných infekcií v tejto krajine s približne deviatimi miliónmi obyvateľov tak vzrástol na 485 000. Úmrtí s COVIDOM-19 eviduje doteraz Izrael 3 633, z toho 46 za posledný deň. Pozitívnych bolo za posledný deň približne 6,5 percenta testovaných. Zvýšil sa však počet hospitalizovaných pacientov s COVIDOM-19 vo vážnom stave na 964, čo je najviac od začiatku pandémie.

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že sa v Izraeli potvrdili štyri prípady nákazlivejšej mutácie koronavírusu z JAR. Takzvaná britská mutácia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá je tiež nákazlivejšia, sa v Izraeli objavila už skôr. Podľa štúdie univerzity v texaskom Galvestone vakcína od firiem Pfizer a BioNTech chráni proti obom týmto mutáciám.