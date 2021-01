Lenč: Lučanského tragédia nebude mať výrazný politický dosah

Kto môže za smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského? Opozícia tvrdí, že je obeťou vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Ten zas hovorí, že to poslúži najmä mafii, keďže proti nej už nemôže vypovedať. Podľa politológa Jozefa Lenča je politizácia takého citlivého prípadu prirodzeným javom.

Čo si myslíte o tom, že smrť Milana Lučanského začala byť v podstate okamžite politicky využívaná?

V kontexte toho, akú pozíciu generál Lučanský zastával pred obvinením, nie je pre mňa prekvapivé, že jeho zadržanie aj pokus o samovraždu a smrť sú súčasťou politického boja.

Opozícia tvrdí, že plnú zodpovednosť nesie premiér Matovič.

Rovnako ako sa vládna koalícia bude snažiť rôznym spôsobom zo zodpovednosti vyviňovať, je z hľadiska politického súperenia bežné, že opozícia sa bude snažiť z celej situácie „vytĺcť“ politický kapitál. Nie je to nič prekvapivé. Je to možno cynické, nechutné, ale nie je to prekvapivé.

Matovič vyzval, aby sa z tejto tragédie nerobila politická téma. No dodal, že najväčší prospech z nej bude mať mafia, keďže Lučanský nebude môcť proti nej svedčiť.

Opäť je to reakcia, ktorá ma neprekvapuje. Toto je typický Igor Matovič. Na jednej strane niekoho obviní, že niečo spolitizoval, a následne z toho „vytĺka“ politický kapitál. Politickú výhodu sám pre seba. Toto sú bežné komunikačné prostriedky premiéra.

Lučanský v podstate pred mesiacom skončil v nemocnici, zranil sa v cele. Vtedy sa o samovražde špekulovalo, nakoniec ju naozaj spáchal. Vrhá to tieň pochybností aj na oficiálnu verziu udalostí spred mesiaca?

Pokus o samovraždu bývalého policajného prezidenta bude pravdepodobne za akýchkoľvek okolností dôvodom na pochybnosti. Samotné reakcie ministerky a generála Ivana (generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Milana Ivana – pozn. red.) takéto pochybnosti len prehlbujú. Rozhodne dostatočne neobjasňujú to, čo sa stalo vtedy aj po samovražde generála Lučanského.

Kto nakoniec z celej tragédie môže politicky vyťažiť?

Osobne si nemyslím, že jeho samovražda bude mať nejaký výrazný politický presah. Nemyslím si, že bude mať „politického víťaza“. Navzdory tomu, že naša spoločnosť a politika v ostatných rokoch zhrubli. Môže sa objaviť ako jednej z argumentov tej či onej strany proti politickým oponentom, môže prípadne vyvolať negatívne reakcie časti verejnosti, ale výrazný dosah na preferencie politických strán to mať nebude.

Môže Lučanského tragédia znamenať zmenu spoločenskej atmosféry?

Môžem povedať, že by to mohlo mať vplyv napríklad na to, ako budú o kauzách písať novinári. Pretože aj toto mohlo možno zohrať úlohu pri fatálnom rozhodnutí bývalého policajného prezidenta Lučanského.

