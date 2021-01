Visolajský o očkovaní poslancov: Sú to zbytočne minuté vakcíny

Okrem pracovníkov v kritickej infraštruktúre by podľa stratégie mali byť v prvej vlne očkovaní zdravotníci, silové zložky (vojaci, policajti), pracovníci v domovoch sociálnych služieb či ľudia, ktorí sú v priamom kontakte s rizikovými osobami.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pripomenul, že poslanci ako súčasť kritickej infraštruktúry majú na prednostné očkovanie nárok. "Je však na každom jednom z nás, či toto očkovanie využije teraz, alebo až po následnom preočkovaní zdravotníkov či ľudí v staršom veku,“ vyjadril sa Kollár.

Ako prvý sa proti očkovaniu v parlamente postavil šéf Smeru Robert Fico, ktorý ho odmietol ako „súčasť manipulatívnej a neobjektívnej propagandy“.

„Pán poslanec Fico trepe nezmysly, keďže dlhodobo nechodí na poslanecké grémiá. Očkovanie bude na dobrovoľnosti každého jedného poslanca, takže ak tvrdí, že bude povinné, klame. Všetko je zatiaľ len v procese komunikácie. Áno, bola úvaha uskutočniť očkovanie ešte pred schôdzou Národnej rady (26. januára, pozn. red.). Či sa to stihne zrealizovať, je vo hviezdach,“ povedal šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Potvrdil, že časť poslancov Sme rodina sa určite na očkovaní zúčastní.

Najskôr zdravotníci, potom politici

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová však potvrdila, že poslanci by sa mali dať očkovať 25. januára. „Bude to už mesiac po začatí očkovania, takže pevne dúfam, že dovtedy budú zaočkované ďalšie stovky zdravotníkov a ľudí v prvej línii. Vnímam to tak, že prirodzene príde rad na nás poslancov,“ povedala Zemanová, nespresnila však, koľko poslancov z jej klubu sa pôjde zaočkovať.

Poslanec strany Za ľudí Miroslav Kollár si myslí, že prednosť by mali dostať zdravotníci z prvej línie. „Myslím, že tak k tomu pristúpi aj väčšina mojich poslaneckých kolegov,“ napísal Kollár.

Nezaradení poslanci zoskupení okolo Petra Pellegriniho sa tiež nechystajú na očkovaní zúčastniť. „Podľa našich poslancov ide o papalášizmus,“ povedala hovorkyňa strany Hlas Patrícia Medveď Macíková.

Visolajský: Vyhodené vakcíny

Lekár nitrianskej nemocnice Peter Visolajský si myslí, že v záujme štátu je prvoradé, aby boli zaočkovaní najskôr ľudia nad 80 rokov, neskôr nad 70 a nad 65 rokov. „Ak zaočkujeme ľudí nad 80 rokov, úmrtnosť klesne o 43 percent. Každá vakcína, ktorá sa dnes podá mladému človeku, ktorý nie je až tak ohrozený, mi príde ako zbytočne minutá. Takisto ako aj tie divadlá pred kamerami,“ myslí si Visolajský. Poukázal tak na fakt, že verejne sa nechali zaočkovať mladší členovia vlády či vedenia parlamentu.

Politologička Aneta Világi zdôrazňuje, že parlament je v právnom štáte nezastupiteľný orgán, preto musí nevyhnutne patriť do kritickej infraštruktúry. „Keby sme tento orgán znefunkčnili, mohlo by sa stať, že by nemal kto prijímať zákony. Z tohto pohľadu to nie je papalášizmus, ale zabezpečenie, aby tento orgán mohol riadne fungovať,“ vysvetľuje Világi. Dodáva však, že je normálne, ak časť ľudí podobné správanie bude vnímať ako papalášizmus.