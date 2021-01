Pellegrini nepovedal, či by si vedel predstaviť vládu so Smerom, vylúčil ĽSNS

Vznikom strany Hlas sociálna demokracia sa prekreslila opozičná mapa. V rozhovore pre TASR to vyhlásil líder strany a expremiér Peter Pellegrini. Nepovedal, či by si vedel po prípadných predčasných voľbách predstaviť spoločnú vládu so Smerom. O tom, s kým by sme išli do koalície, rozhodnú vo voľbách voliči. Tí rozdajú karty, aké možnosti prichádzajú do úvahy, uviedol. Zo spolupráce vylúčil ĽSNS a každého, kto by ich do prípadnej koalície ťahal.