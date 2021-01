Cibulková sa pri očkovaní predbehla

Cibulkovú už zaočkovali prvou dávkou vakcíny, ktorá ju ochráni pred koronavírusom, na bratislavských Kramároch. Mimo poradia. „Je mi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní,“ napísala na sociálnej sieti.

Z jej vyjadrenia vyplýva, že „len vypĺňala voľné miesto v poradovníku“. „Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, vo vzťahu ku všetkým ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú,“ dodala Cibulková s tým, že rada pomôže v osvetovej kampani na podporu vakcinácie.

Verejnosť nad 18 rokov príde pri očkovaní na rad niekedy na jar, možno až máji. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská zatiaľ nevedela povedať, či Cibulková dostane aj druhú dávku vakcíny o tri týždne. „Myslím si, že z medicínskeho hľadiska by mala byť očkovaná, inak bude celá, aj keď chybná, vakcinácia zbytočná," zhodnotila Kliská.

Ako obišli systém?

„Viete, o koľko by nám klesla úmrtnosť, ak by sme zaočkovali ľudí mladších ako 35 rokov? O menej ako pol percenta. Viete, o koľko by klesla, ak by sme zaočkovali ľudí starších ako 80 rokov? Pri rovnakej štruktúre nakazených o viac ako 40 percent,“ vysvetľuje medicínsky analytik Martin Smatana. Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský už pri prednostnom pláne zaočkovať aj mladších poslancov Národnej rady upozornil, že „každá vakcína, ktorá sa dnes podá mladému človeku, mi príde ako zbytočne minutá“.

Smatanovi nejde do hlavy, ako mohol pracovník centra Cibulkovú zapísať do zoznamu. „Nahlasovanie na očkovanie prebieha cez on-line portál, kde sa uvádza, či je človek zdravotník, a kde musí vyplniť všetky svoje údaje. Bol som v tom, že sa tieto údaje verifikujú s databázami Národného centra zdravotníckych informácií,“ dodal, pričom je presvedčený, že ak to systém nevie, je deravý a nerozumie ani tomu, prečo paralelne existujú rôzne čakačky na vakcínu, okrem oficiálneho portálu.

Chyba jednotlivca

Nemocnica uviedla, že Cibulkovú do zoznamu neoprávnene doplnil jeden z pracovníkov z vakcinačného centra. Riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková rozhodla, že tento zdravotník sa už nebude podieľať na očkovaní.

Vandriaková hovorí, že nevedela o očkovaní mimo oficiálneho zoznamu. Akékoľvek uprednostňovanie považuje za neprípustné.

Cibulkovej meno sa ocitlo na zozname zdravotníkov, pracovníkov kritickej infraštruktúry a ďalších, ktorých určilo ministerstvo zdravotníctva. Vandriaková dodala, že ide o porušenie pravidiel očkovacieho procesu, a preto človek, ktorý Cibulkovú do zoznamu dopísal, už nebude pracovať vo vakcinačnom centre. Prístup k zoznamom budú mať po novom iba vedúci pracovníci vakcinačného centra.

„Toto považujem za osobné zlyhanie jednotlivca, ktoré ma osobne veľmi mrzí. Na druhej strane musím vyzdvihnúť snahu všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na očkovaní, vykonávajú skvelú prácu, pristupujú k nej veľmi zodpovedne a majú moju plnú dôveru,“ povedala Vandriaková.

Nevyužitá príležitosť

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti napísal, že na Slovensku je mimoriadne veľký pomer ľudí, ktorí sa nechystajú dať zaočkovať.

Uznal, že bude potrebná aj kampaň, v ktorej vystúpia ľudia, ktorým verejnosť dôveruje. „Dominika Cibulková bola na takú kampaň ,ako stvorená' … bohužiaľ nevydalo. Spôsob, ako k jej očkovaniu prišlo … je zbytočné zlyhanie (aj) pracovníka očkovacieho centra a hlavne zbytočne nevyužitá príležitosť,“ do­dal.

Národná očkovacia stratégia

Na Slovensku sa začalo očkovať 26. decembra večer. Prvým zaočkovaným bol profesor Vladimír Krčméry, 60-ročný infektológ a lekár. V súčasnosti sa počet zaočkovaných pohybuje okolo čísla 20-tisíc. Podľa vakcinačného plánu, ktorý schválila vláda, by mala byť vakcína podaná približne 65 percentám populácie. V prvej vlne by sa mali zaočkovať zdravotníci, pracovníci v domovoch sociálnych služieb, ale napríklad aj policajti, vojaci a pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne ľudia nad 65 rokov a chronicky chorí. V tretej vlne budú očkované osoby z marginalizovaných rómskych komunít, bezdomovci, azylanti, ale napríklad aj učitelia. Vo štvrtej vlne by mali byť zaočkované všetky osoby nad 18 rokov, ktoré o vakcináciu budú mať záujem.