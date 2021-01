Nitra testovala povinne. Púchov a Košice dobrovoľne

V piatok a v sobotu otestovali v Nitre 25 140 ľudí, z toho 635 bolo pozitívnych. V nedeľu sa posledné odbery uskutočnili o pol piatej popoludní. V celom okrese v nedeľu k 12. hodine otestovali 78-tisíc ľudí, pozitívnych bolo približne do 2000 testovaných, uviedla pre TASR prednostka Okresného úradu v Nitre Eva Hajdamárová. Primátor Nitry Marek Hattas uviedol, že pri rovnakej účasti ako vlani pri celoplošnom testovaní bola pozitivita štvornásobne vyššia.

V piatok sa čakanie pred odbernými miestami rátalo na hodiny. V sobotu a nedeľu to už bolo oveľa lepšie. Dôchodkyňa Marta (75) sa prišla otestovať, aby mohla ísť na vychádzku do prírody či k lekárovi.

Nová aplikácia

V Nitre spustili pilotný projekt využitia aplikácie TrustOne, ktorá by mala uľahčiť administratívu spojenú s testovaním. V budúcnosti by mohla dokonca nahradiť papierové certifikáty QR kódmi v mobile. Tak by sa urýchlil napríklad príchod zamestnancov do práce vo veľkých fabrikách. Podľa nitrianskeho primátora Marka Hattasa by to bolo oveľa lepšie aj z hľadiska GDPR.

Z negatívneho testu sa tešil Dušan (62), ktorý si zvolil odberné miesto v synagóge. Otestovať sa prišiel najmä z preto, že po transplantácii má zníženú imunitu. Nová tzv. britská mutácia koronavírusu ho nevyľakala. „Ak človek dodržiava tri základné zásady ochrany, nie je problém,“ povedal Dušan.

V Nitre otvorili v piatok o tretej hodine popoludní 37 odberových miest, čo je viac ako polovica z jesenného celoplošného testovania. Aj preto sa testovanie rozložilo do troch dní. Drive-in miesto napokon nezriadili. Dôvodom boli dopravné komplikácie. Už vo štvrtok sa začalo testovanie v nitrianskom závode automobilky Jaguar Land Rover. Počas dvoch dní otestovali asi päťtisíc ľudí. Do testovania sa zapojilo všetkých 60 obcí v okrese.

Od pondelka 11. januára budú v celom Nitrianskom okrese platiť sprísnené opatrenia. Trvať budú až do 29. januára. Do práce, do prírody či pri sprevádzaní dieťaťa do školy budú ľudia potrebovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo potvrdenie od všeobecného lekára, že v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. „Bez certifikátu môžete ísť k lekárovi, do potravín, drogérie a vybaviť si najnevyhnutnejšie veci,“ pripomína radnica.

Hattas ešte v piatok informoval, že mesačný priemer úmrtí v meste je okolo 130 ľudí. Od októbra sa krivka zvyšovala a za december bolo v Nitre 330 úmrtí. Dodal, že v krátkom čase zomiera príliš veľa ľudí.

Naplnila sa aj kapacita zapožičaného chladiaceho prívesu pre telá zosnulých. Na cintoríne na Cabajskej ceste preto pribudol ďalší. Pohrebné služby vyzvali podľa Hattasa starostov v okrese, aby zapojili aktivačných pracovníkov do vykopávania hrobov. V súčasnosti sa na pohreb čaká asi dva týždne.

Bezpríznakoví pacienti aj na PCR testy

Aj v Košiciach sa cez víkend testovalo. Odberné miesta pripravila radnica v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou v meste. Prioritne mali prísť ľudia s vyššou mobilitou, zamestnanci v prvej línii a kritickej infraštruktúry, ale aj tí, ktorí nemôžu pracovať z domu alebo sa starajú o svojich blízkych.

Celkovo mesto zriadilo 66 odberných miest, v ktorých pracovalo spolu 110 tímov. Väčšinou boli v základných školách, niektoré zriadili aj mestské časti. V areáli K13 – Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici a vo vstupnom areáli U. S. Steelu sa bude testovať aj v pondelok 11. januára.

K dispozícii má mesto 100-tisíc testov. Priebeh vo všetkých odberných miestach bol cez víkend pokojný, nikde sa dlho nečakalo. Počas prvých dvoch dní sa na testovaní zúčastnilo zhruba 32-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo takmer 500. V nedeľu už magistrát vyzýval na testovanie každého, kto má záujem.

Jozef prišiel v montérkach. „Som rád, že tu nie je veľa ľudí. Dnes sme ukončili robotu v Košiciach a zajtra máme ísť do Michaloviec. Chcem robiť, a tak si radšej test dám urobiť," priznal.

Pozitívne testované osoby, ktoré nemali klinické príznaky, sa zároveň mali možnosť otestovať PCR testami na 16 odberných miestach. „Takto uvidíme, koľko falošne pozitívnych výsledkov nám vygeneruje antigénové testovanie. Máme akreditované laboratórium a tieto výsledky nahodíme do systému. Testovaní ľudia dostanú spätnú väzbu a v prípade negatívneho výsledku PCR testu môžu byť z karantény uvoľnení,“ uviedla prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Monika Halánová.

V nedeľu bolo v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura hospitalizovaných 262 pacientov s ochorením COVID-19. Sedemnásti boli na umelej pľúcnej ventilácii na oddelení anestéziológie a cestovnej medicíny. Nemocnica pripomína, že sa napĺňa kapacita jej lôžok.

Pridal sa aj Púchov

Okrem Púchova sa v tomto okrese cez víkend testovalo aj v obciach Dohňany, Lysá pod Makytou, Beluša, Streženice, Lednické Rovne, Dolná Breznica a Nimnica.

Podľa informácií primátorky Púchova Kataríny Henekovej sa do nedeľného poludnia dalo v celom okrese otestovať 8 538 ľudí, pozitívny výsledok malo 89.

Púchovu spoločnosť biochemika Pavla Čekana poskytla aj PCR testy. Podľa neho sa môžu ľudia s pozitívnym výsledkom po antigénovom otestovaní pretestovať ešte aj PCR testom. Podľa Čekana sa tak zistí, aký počet testovaných mal falošne pozitívny alebo falošne negatívny výsledok.

V pondelok by mala podľa slov premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) mimoriadne zasadať vláda a rozhodnúť o celoplošnom testovaní antigénovými testami. Aj preto, že oveľa infekčnejší typ koronavírusu, tzv. britská mutácia, sa objavila už nielen na východe Slovenska, ale aj v Nitrianskom okrese a najnovšie aj v Bratislave.