Pribudlo 95 úmrtí a tisíce infikovaných

Vyliečilo sa ďalších 3 516 osôb. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň stúpol o 91. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

Rezort práce požiadal vlani o viac ako tisíc výnimiek

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR minulý rok požiadalo Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) o udelenie viac ako tisíc výnimiek z izolácie či povinnosti preukázať sa negatívnym výsledkom testov na ochorenie COVID-19. Uviedla to hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Podotkla, že rezort sa na hlavného hygienika obracia so žiadosťami o výnimky iba v takých prípadoch, v ktorých občania riadne odôvodnia opodstatnenosť ich žiadosti o udelenie výnimky.

„Od apríla do konca roka 2020 sme preverili niekoľko tisíc žiadostí občanov o výnimku, pričom v mene ministra Milana Krajniaka (Sme rodina, pozn. SITA) sme požiadali hlavného hygienika SR o výnimky z izolácie, respektíve z povinnosti preukazovania sa negatívnym výsledkom testov v 1 179 prípadoch,“ priblížila Rovenská. Dodala, že všetky žiadosti boli zo strany ÚVZ SR schválené.

Žiadosti občanov súviseli najmä so zameraním rezortu na oblasť zamestnanosti, sociálnej starostlivosti a starostlivosti o rodiny. Výnimky sa týkali napríklad aj dochádzania do práce či opatery rodinných príslušníkov v prípade prepustenia z nemocnice či paliatívnych pacientov. Ako doplnila hovorkyňa, riešili aj prípady, keď sa napríklad manžel či manželka nachádzali v inom štáte a povinnosť absolvovať izoláciu by ohrozila ich zamestnanie alebo starostlivosť o maloleté dieťa.

Podľa vyhlášky ÚVZ SR vo Vestníku vlády SR môže úrad udeliť osobe výnimku iba v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR, do kompetencie ktorého prekročenie hranice patrí. Táto osoba sa musí pri vstupe na územie SR preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín. V odôvodnených prípadoch môže úrad udeliť výnimku aj bez tejto povinnosti.