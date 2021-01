Testy, ktoré by Matovič nedal ani psovi, komisia odklepla bez výhrad

Ešte vlani v októbri, pred plošným testovaním, Slovensko kúpilo vyše 10 miliónov antigénových testov. Medzi nimi aj od spoločnosti RaPiGen. Správa štátnych hmotných rezerv z nich naskladnila milión kusov, pričom spolu stáli 3,9 milióna eur. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sú to "šmejdy a neotestoval by nimi ani psa“. Štátne hmotné rezervy sú pripravené brániť sa.

„Úlohou Správy štátnych hmotných rezerv je na základe zákona transparentne realizovať proces obstarania, a nie vyhodnocovať odborné kritériá stanovené vyššou autoritou. Treba si uvedomiť, že my sme štátne sklady, nie experti v danej oblasti,“ upozorňuje šéf Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf (nom. SaS).

Ako ďalej vysvetlil, postup pri obstarávaní akéhokoľvek materiálu, ktoré hmotné rezervy realizujú, je vždy rovnaký. „Aj pri nákupe antigénových testov od spoločnosti RaPiGen hodnotila kritériá odborná komisia,“ spresnil Rudolf.

Komisa bola zložená zo štyroch zástupcov ministerstva zdravotníctva, dvoch z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, jedného zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, z troch zo Správy štátnych hmotných rezerv a jedného dozorcu z ministerstva hospodárstva. Na základe špecifikácie vybrali päť druhov testov, ktoré splnili požadované kritériá vrátane testu Biocredit od spoločnosti RaPiGen.

V utorok to vo svojom stanovisku potvrdil aj minister hospodárstva Richard Sulík. Všetci zástupcovia písomne súhlasili s nákupom testov RapiGen, uviedol. „Za tento nákup nesú zodpovednosť ministerstvo zdravotníctva a premiér, ktorý tento nákup osobne riadil,“ upozorňuje.

Nekvalitné testy preveria

Na nákup RaPiGen testov sa chce pozrieť aj priamo generálny prokurátor Maroš Žilinka. Urobil tak po tom, ako si vypočul premiérove tvrdenia o nekvalite nakúpených testov.

Matovič poukazoval na to, že základe požiadavky rezortov zdravotníctva a dopravy bolo dosiaľ vyskladnených 264-tisíc kusov testov RaPiGen. Aktuálne je ich na sklade takmer 736-tisíc a ich distribúcia je zastavená.

Štátne hmotné rezervy však nemajú žiadnu oficiálnu sťažnosť na nekvalitu týchto testov. Juhokórejský výrobca vo svojom oficiálnom liste deklaruje dodávky týchto testov do 41 krajín sveta. Výrobca antigénových testov značky RaPiGen tvrdí, že sú kvalitné. Odvoláva sa na viaceré klinické štúdie, ktoré hovoria o citlivosti v hodnotách nad 95 percent. Zdôrazňuje však, že testy musia byť vykonané správne. Na tvrdenia výrobcu sa odvolala aj dodávateľská spoločnosť Juhapharm.

Útočí na vlastné rady

V utorok má mimoriadne zasadnúť Najvyšší kontrolný úrad. Preberať chcú nedostatočné skladové zásoby. Predseda parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) ešte koncom minulého roka upozornil, že štátne hmotné rezervy „sa zrejme biedne pripravili na druhú vlnu koronakrízy“. Správa štátnych hmotných rezerv musí mať zásoby na 60 dní, mala ich však len na desať dní.

„Chýbali napríklad vrecia na biologický odpad, rukavice či dezinfekcia. Najvyšší kontrolný úrad na základe mimoriadnych aktivít zameraných na analýzu vývoja cien zdravotníckych pomôcok, na riadenie Správy štátnych hmotných rezerv a tiež na popísanie rizík súvisiacich s ochranou obyvateľov pred infekčnými chorobami upozorňuje parlament i vládu na nedostatky v krízovom riadení štátu,“ napísal vo vyjadrení Národný kontrolný úrad.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podľa šéfa hospodárskeho výboru priamo na tlačovej konferencii povedal, že strana SaS preberá plnú zodpovednosť za svojich nominantov aj v tejto inštitúcii.

Sulík nákup naťahoval

Antigénové testy sa minuli na plošné testovanie, niektoré išli do nemocníc a na konci roka sme už nemali dostatok ani na to, aby sa pretestovali firmy nad 500 zamestnancov. V týchto dňoch postupne prichádzajú prvé testy po viac ako mesiaci. Premiér z toho viní Sulíka a tvrdí, že keďže nenakúpil včas testy, vláda nemala ako zabrániť aktuálnej epidemickej situácii. No za zdržaním nákupu bolo aj to, že sa menili kompetencie ministerstiev.

Najskôr zadávalo úlohy pri nákupe testov ministerstvo zdravotníctva Správe štátnych hmotných rezerv, neskôr ich objednával rezort vnútra a na konci novembra poveril premiér touto úlohou ministra hospodárstva Sulíka. Dostal od premiéra a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) list, v ktorom boli aj podmienky nákupu. Sulík však oponoval, že požiadavky ministerstva zdravotníctva nie sú dostatočné a obával sa nákup zrealizovať.

Spor o testy ostro vyhranil vzťahy medzi Matovičom a Sulíkom. Premiér sa sťažoval, že Sulík, ktorému dal za úlohu zohnať antigénové testy, zadanie odsabotoval a znemožnil plošné testovanie pred vianočnými sviatkami. Sulík tvrdí, že zadanie od ministra zdravotníctva bolo nevykonateľné, čo ukázala vyhlásená súťaž. Preto ju zrušil a rozhodol sa priamo osloviť konkrétneho dodávateľa.

Premiér Igor Matovič už avizoval, že si obchod preverí. „Zrazu ich vie nakúpiť za jediný deň, mne tu jednoducho niečo veľmi smrdí a je to mimoriadne podozrivé,“ uviedol Matovič.