Cibulková: Pôjdem ako dobrovoľníčka do prvej línie

Bývalá tenistka Dominika Cibulková prijala výzvu ministerstva zdravotníctva, ako dobrovoľníčka pôjde pomáhať do prvej línie. Je to súčasť jej ospravedlnenia, že sa pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 predbehla.

Cibulková sa ešte raz verejne ospravedlnila, že sa spolu s manželom Michalom Navarom nechala minulý týždeň zaočkovať mimo poradia. Človek, ktorý ju vo vakcinačnom centre v nemocnici na bratislavských Kramárov zapísal do zoznamu očkovaných, už v centre nepracuje.

„Chcem sa touto cestou ešte raz ospravedlniť za to, že sme spolu s manželom boli neoprávnene zaočkovaní vakcínou proti Covidu. Je mi to ľúto vo vzťahu k všetkým ohrozeným skupinám a ďalším ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú. Dopustila som sa chyby, keď som si myslela, že len vypĺňame voľné miesta a nevyužité vakcíny,“ napísala Cibulková na sociálnej sieti.

Tenistku odsúdila verejnosť, predbiehanie aj vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava či ministerstvo zdravotníctva. Práve to v oficiálnom stanovisku napísalo, že odmietajú rôzne osobnosti, ktoré sa núkajú na očkovanie v rámci kampane. Naopak, teraz potrebujú pomoc v prvej línii.

„Chcem využiť ponuku ministerstva zdravotníctva, aby som ako dobrovoľníčka pomohla v prvej línii a v tejto veci som už MZ kontaktovala,“ dodala Cibulková.

Rezort zdravotníctva pripustil, že podobné situácie sa mohli zopakovať aj v ďalších vakcinačných centrách po Slovensku a preto by sa mali preveriť očkovacie zoznamy, resp. zoznamy, ktorí sa nechali zavakcinovať. Bratislavská nemocnica pre Pravdu pripustila, že Cibulková a Navara by mali absolvovať po troch týždňoch aj druhý cyklus očkovania.

V reakciách sa objavili aj otázky, či Cibulková platí na Slovensku odvody do zdravotnej poisťovne. „Od roku 2009 do dnešného dňa som na zdravotných odvodoch na Slovensku zaplatila 55 966,58 eur. Odhlásená zo zdravotnej poisťovne som bola dva roky, od 27. 12. 2017 do 19. 2. 2020 z dôvodu dočasného domicilu v Dubaji. Od 19. 2. 2020 som opäť riadne prihlásená a odvody naďalej platím,“ vysvetlila tenistka.