Študenti sa konečne dočkali peňazí za testovanie

Stalo sa tak po medializácii ich prípadu, keď denník Pravda upozornil na to, že chlapcom oznámili, že nedostanú zaplatené, pretože ešte nemajú vzdelanie ukončené maturitou.

„Zaplatili im všetko, ako mali,“ povedala Miriam Kamenická, matka jedného z troch chlapcov – Olivera. „Nechceli im však vyplatiť doplatky za pozitívnych, ale napokon im všetko do konca decembra povyplácali, aj náklady na dopravu,“ konštatuje Kamenická. Dodáva, že sú v kontakte s viacerými študentmi z rôznych kútov Slovenska, ktorí riešili rovnaký problém.

Svoje peniaze dostal aj Kamenického spolužiak Erik Považský. Zdanená mzda mu prišla ešte pred Vianocami. Hovorí, že napriek nie veľmi dobrej skúsenosti by do toho išiel opäť. „Bol by som už obozretnejší, zistil by som, ako to naozaj je. Ale keďže peniaze mi nakoniec vyplatené boli, šiel by som pomáhať znova,“ dodal.

Traja spolužiaci rovnako ako ďalší stredoškoláci či zdravotnícky pracovník pred testovaním vyplnili dotazník. Oni však uvádzali, v akej škole, odbore a ročníku študujú. Študenti podpísali dohodu o vykonaní práce so zamestnávateľom – Ústrednou vojenskou nemocnicou v Ružomberku, zastúpenou jej riaditeľom Vladimírom Lengvarským. Dohodli sa na odmene sedem eur za hodinu. K tomu neskôr pribudli príplatky za pozitívne testovaných. Po testovaní však chlapcom telefonovali z nemocnice, že im za prácu nezaplatia, pretože ešte nezmaturovali a nemajú ukončené zdravotnícke vzdelanie. Hovorkyňa nemocnice v Ružomberku Petra Dišková vtedy reagovala, že ku každému prípadu budú pristupovať individuálne.

V pondelok Dišková potvrdila, že každý, kto má podpísanú dohodu o vykonaní práce, odmenu dostane. „V prípade, ak niekomu odmena neprišla do 31. decembra, nech kontaktuje Ústrednú vojenskú nemocnicu. Jednotlivé prípady bude nemocnica riešiť individuálne,“ dodala hovorkyňa.