Smatana: Očkovanie je riešenie. Keď testy, tak s tvrdým lockdownom

Niektoré regióny sú dnes v takej fáze, že by tam mala fungovať najprísnejšia forma zákazu vychádzania so zatvorenými fabrikami, tvrdí zdravotnícky analytik Martin Smatana.

"O navrhovanom testovaní zatiaľ nevieme všetky detaily, beriem to ako návrh pre debatu. Mne sa nepozdávalo, že buď sa bude očkovať alebo testovať. To nie sú alternatívy, že buď jedno alebo druhé. Očkovanie pre nás musí byť stále prioritou, aby sme vedeli, podobne ako Izrael, prioritne preočkovať rizikové skupiny, čím sa výrazne zlepšia počty hospitalizácií a úmrtí.

Pokiaľ ide o plošné testovanie, sú možné dva prístupy. Často som kritizoval celoplošné testovanie, ale za určitých predpokladov ako premorenosť či frekvencia testovania môžu spolu s tvrdými opatreniami pomôcť, ako sme videli na Orave. Otázkou je, čo spravíme.

Jedna alternatíva vychádza z predpokladu, že hoci máme mobilné odberové centrá a dostatok PCR testov, stále nemusíme presne vedieť, aká je situácia v regiónoch. Najskôr teda pretestujeme všetkých a v druhom kole už iba tých, ktorí majú čísla vyššie ako určitá prevalencia. Určite nie 0,5 percenta, to je extrémne nízko.

Druhá možnosť, ktorá je pravdepodobnejšia a mne sa aj viac pozdáva, je urobiť si zoznam všetkých okresov podľa rizikovosti. Ministerstvo to už robí. Tie najhoršie plošne testovať spolu so zákazom vychádzania, ak sa človek neotestuje. Stredne rizikové okresy by sa mohli pretestovať dobrovoľne ako napríklad Trenčín. Ostatné okresy len ak chcú. Toto by som podporil frekventovaným testovaním vo fabrikách a továrňach, kde sa často miešajú ľudia.

Ak sa testovanie zorganizuje bez premyslenia, bude to kompromis aj z pohľadu personálu, ktorý sa teraz musí logisticky sústrediť na očkovanie. Ak sa kapacity, ktoré sa nevyužijú na celoplošnom testovaní, zamerajú na dodržiavanie opatrení, tak to môže naozaj zabrať.

Testovanie po týždňoch význam má, videli sme to na Orave. Nie je to však len o testovaní. Dôležité je, že región mal tvrdý lockdown. Boli tam vojaci, ktorí na to dohliadali. Zároveň tam bola silná mediálna prítomnosť, aby ľudia chápali význam opatrení. Niektoré regióny sú dnes v takej fáze, že by tam mala fungovať najprísnejšia forma zákazu vychádzania so zatvorenými fabrikami. Ak je možnosť, že prevádzky môžu fungovať za podmienky, že sa ľudia budú testovať, toto je kompromis.

Očkovanie a kolektívna imunita je to, čo nás z toho dostane. Problém je momentálne ten, že zatiaľ nemáme dostatok vakcín. Kým prídu, neostáva nám iná možnosť. Buď budeme mať lockdown alebo sa s tým pokúsime niečo spraviť," uviedol Smatana.