Vláda zverejní, ako rokovala o testovaní

Podľa Naďa ide má ísť o časť zvukového záznamu, z ktorého sú „zrejmé postoje členov vlády k plošnému testovaniu“.

Naď tak reagoval na postoj vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), podľa ktorého je celoplošného testovanie „mrhaním zdrojov“ a nevidí v tom žiaden zmysel. Sulík to povedal v utorok.

Pred rokovaním vlády premiér Igor Matovič (OĽaNO) na margo Sulíkovho vyjadrenia povedal, že sa nedá takto fungovať a problém treba „rozseknúť“.

V stredu by vláda mala prerokovať a predstaviť plán celoplošného testovania, ktoré má každý týždeň opakovať dovtedy, kým neklesne výskyt nových prípadov pod pol percenta. To by sa malo dosiahnuť koncom februára.

Zatiaľ nie sú zrejmé podrobnosti testovania, keďže Slovensko nemá dostatočné kapacity na takúto operáciu. Chýbajú antigénové testy a rovnako aj zdravotníci.