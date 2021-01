Kurilovská: Do sporu Matovič – Sulík by sa mal vložiť prokurátor

Premiér verejne povedal, že minister Sulík môže byť zodpovedný za smrť viac ako 4 000 ľudí. Ide o trestný čin?

Obviniť niekoho, že je zodpovedný za smrť tisícok ľudí, je už konanie, ktoré by pravdepodobne malo byť riešené v zmysle, či nejde o trestný čin ohovárania.

Aká je definícia tohto trestného činu?

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť dotknutej osoby u spoluobčanov, či v rodine alebo zamestnaní, dopúšťa sa trestného činu ohovárania.

Trestná sadzba?

Ak sa tak deje verejne, je to až päť rokov.

Ak je však Matovič presvedčený o svojej pravde, mal by, naopak, on podať trestné oznámenie na Sulíka?

Ak niekto dáva konkrétnej osobe priamu zodpovednosť za smrť tisícok ľudí, určite by mal podať trestné oznámenie. Možno by sa na to mal pozrieť priamo generálny prokurátor. Máme tu totiž priame obvinenie od premiéra štátu. Keďže nevieme, akými údajmi disponuje, môže mať pravdu. Ak pravdu nemá, dopúšťa sa trestného činu ohovárania.

Čoho by sa prípadné trestné oznámenie na Sulíka týkalo?

Bolo by to veľmi vážne podozrenie v rámci prvej hlavy Trestného zákona – trestné činy proti životu a zdraviu. Konkrétne by išlo pravdepodobne o trestný čin usmrtenia z nedbanlivosti.

Ak by sa napríklad generálny prokurátor chcel prípadom zaoberať, muselo by byť najskôr podané trestné oznámenie?

V trestnom poriadku máme tzv. zásadu oficiality a legality, ktorá hovorí, že orgány činné v trestnom konaní musia vo veci začať konať, aby sa dozvedeli o páchaní trestného činu akýmkoľvek spôsobom. Bolo by teda možné konať aj ex offo, teda z úradnej povinnosti. Je však logické, že ak sa obvinenie bytostne týka konkrétnej osoby, predpokladá sa, že daná osoba podá podnet sama.

Kto by mal v prípadnom trestnom konaní podľa vás väčšiu šancu na úspech? Bol by to premiér alebo minister hospodárstva?

Samozrejme, neviem, aká by bola dôkazná situácia. Myslím si však, že by viac uspel Richard Sulík.

Trestný čin ohovárania sa teda v tomto prípade dá dokázať jednoduchšie ako trestný čin usmrtenia?

Muselo by sa preukázať, že premiér proti Sulíkovi používal nepravdivé údaje. Keby sa preukázalo, že údaje sú pravdivé, bolo by to, naopak, jasné trestné stíhanie Richarda Sulíka. V takom prípade by premiér naozaj mal podať trestné oznámenie.

VIDEO: Matovič: Sulík spôsobil smrť tisícov ľudí, neodvolám ho. (12. 1. 2021)