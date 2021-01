ONLINE: Druhý rok s vírusom môže byť podľa WHO horší ako prvý

Nové mutácie koronavírusu, ktoré zrýchľujú jeho šírenie, môžu urobiť druhý pandemický rok ťažším ako bol prvý, tvrdí WHO.

5:55 Druhý rok pandémie COVIDU-19 by mohol byť ťažší ako prvý. Varoval pred tým podľa agentúry Reuters krízový expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan s poukazom na rýchlosť šírenia koronavírusu najmä na severnej pologuli a na šírenie nákazlivejších mutácií.

„Vstupujeme do druhého roku, mohol by byť dokonca ťažší vzhľadom k dynamike prenosu a niektorým problémom, ktoré vidíme,“ povedal Ryan. Svetová bilancia obetí COVIDU-19 sa blíži dvom miliónom a nakazilo sa vyše 91,5 milióna ľudí. WHO uvádza, že po dvoch týždňoch poklesu počtu prípadov ich bolo počas minulého týždňa celosvetovo hlásených zhruba päť miliónov, čo je pravdepodobne dôsledok ochabnutia ochrany počas sviatkov.

Na severnej pologuli, najmä v Európe a Severnej Amerike, bola zima, ľudia sa zdržiavali vo vnútorných priestoroch, viac sa schádzali a nastala kombinácia faktorov, ktoré v mnohých krajinách urýchlili šírenie vírusu, konštatoval Ryan.

Ďalšia zástupkyňa WHO Maria Van Kerkhoveová varovala: „Po sviatkoch sa v niektorých krajinách situácia výrazne zhorší, než by sa zlepšovala.“

Aj pre silnejúci strach z nákazlivejšej mutácie koronavírusu, ktorá sa prvýkrát objavila v Británii a ktorá sa už rozšírila po svete, európske vlády ohlasujú sprísňovanie a predlžovanie platnosti protiepidemických reštrikcií. (čtk)