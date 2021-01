Očkovanie? Nie, Slovensko rieši spor Matovič-Sulík

Ďalšie kolo sporu medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a jeho vicepremiérom pre ekonomiku Richardom Sulíkom (SaS).

VIDEO: Richard Sulík o aktuálnej situácii. Strana SaS mu vyjadrila podporu. SaS zároveň vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby rešpektoval dohodu v koalícii, že sa partneri nebudú verejne kritizovať.

Nová hádka medzi Matovičom a Sulíkom sa sporného návrhu celoplošného masového testovania, ktoré sa má začať na budúci týždeň. A opakovať pravidelne každý víkend, kým výskyt nových prípadov ochorenia COVID-19 neklesne pod pol percenta. Podľa Matoviča by to malo trvať aj do konca februára. Pomôže tomu aj predĺženie núdzového stavu, ktorý v utorok večer narýchlo odsúhlasil parlament. Odborníci však návrh spochybňujú.

Hádka medzi premiérom a vicepremiérom pokračovala až do stavu, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) navrhol, aby zverejnili nahrávku z pondelkového rokovania vlády, kde sa hovorilo o celoplošnom, ale aj o regionálnom testovaní. Podľa Naďa išlo o časť zvukového záznamu, z ktorého sú „zrejmé postoje členov vlády k plošnému testovaniu“.

Bola to odpoveď na Sulíkovo utorkové vyhlásenie, že celoplošného testovanie je „mrhaním zdrojov“ a nevidí v tom žiaden zmysel. Matovič a časť ministrov Sulíkovi vyčítali, že inak hlasoval na vláde a inak sa vyjadroval pre médiá.

Zverejnená časť nahrávky rokovania vlády sa začína slovami ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) o celoplošnom testovaní. Nato hovorí Matovič, že „odhlasujeme, že pôjdeme cestou celoplošného masívneho testovania, teda celej republiky v prvom kole a potom dovtedy, kým incidencia neklesne pod 0,5 percenta“.

Matovič hneď pokračuje slovami: „Tento víkend spustíme testovanie ako v Nitre, v tých najzasiahnutejších okresoch“. Pridáva sa Sulík: „To, čo si práve povedal, s tým súhlasím.“

Pokračuje monológ Matoviča, že to „berie ako všeobecný súhlas s týmto plánom“. Sulík chcel ešte niečo povedať, ale Matovič sa nezastavil a ďalej rozprával o tom, že napríklad ministerstvo hospodárstva bude zodpovedné za testovanie firiem. Kontinuálne hovoril o tom, že si dajú pauzu a obed, potom budú „robiť na pláne“. Sulík sa znova spýtal, či „môže“, ale premiér dal slovo ministrovi Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), ktorý navrhoval presunúť rokovanie koaličnej rady na utorok.

Matovič ešte na margo celoplošného testovania povedal, že tentoraz ho nebude organizovať armáda, „teraz to bude na samospráve“ a spomína, že by testovanie chceli dať samospráve príkazom, „aby museli počúvať príkazy ministerstva obrany alebo ministerstva zdravotníctva“.

Pridáva sa vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá hovorí o osvete, a nakoniec premiér púšťa ministrov na obed slovkom „howgh“.

Sulík sa na rokovaní vlády, ale aj neskôr pred médiami verejne ospravedlnil. „Došlo k nedorozumeniu,“ povedal Sulík s tým, že ministri a jeho koaliční partneri nepochopili, s čím vlastne v pondelok súhlasil. „S testovaním v najviac postihnutých okresoch,“ prízvukoval minister, s ktorým má Matovič problém už od začiatku vládnutia, teda od minulého marca. „Nie s celoplošným testovaním,“ pripomenul Sulík.

Podľa neho SaS má postoj k masovému a celoplošnému testovaniu stále rovnaký. „Po prvé – počúvajme odborníkov a po druhé – poučme sa z minulosti, čo znamená skúsme vylepšiť postup,“ vysvetľoval Sulík verejnosti. Podľa neho by sa plošné testovanie malo realizovať v okresoch s najvyšším počtom novoinfikovaných ľudí a posilniť by sa mali mobilné odberové miesta. „Ak to bude tak, budeme s tým súhlasiť,“ vyhlásil predseda liberálov.

Aj v prípade plošného testovania je podľa neho k dispozícii dostatok antigénových testov. „Minulý piatok ich prišlo 2,6 milióna, tento piatok príde 2,6 milióna. A je možnosť nakúpiť v najbližších dňoch ďalších päť miliónov testov,“ povedal ďalej Sulík, ktorého vláda ešte minulý rok poverila nákupom antigénových testov. Nevie, kto ich bude kupovať teraz. „Budem akceptovať akékoľvek rozhodnutie vlády. Ak si niekto myslí, že nakúpi testy lepšie, nech sa páči, nech ich nakúpi,“ dodal podpredseda vlády.

Kto sa mal ospravedlniť?

Sulík priznal, že ministri za jeho stranu sa zdržali, šéf diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) bol proti zverejneniu časti nahrávky z rokovania vlády. Líder liberálov však nemá nič proti zverejneniu, dodal, že si priznal chybu, ospravedlnil sa a „je to úplne v poriadku“.

Šéf rezortu obrany Naď však hovorí o exemplárnom príklade", keď vláda odsúhlasila zverejnenie časti záznamu zo svojho rokovania. Je presvedčený, že práve táto časť Sulíka usvedčuje z klamstva.

To isté si myslí aj premiér Matovič. „Lož má krátke nohy. A je to vážne, že sme dnes prelomili tabu zverejňovať nahrávky z vlády,“ povedal po rokovaní kabinetu.

Premiér je presvedčený, že jeho vicepremiér skresľovať slová, ktoré odzneli počas rokovania. Ako teraz budú fungovať ďalej v jednej koalícii? Podľa Naďa to ide, Sulík však vo štvrtok chystá tlačovú besedu.

Testovanie bude!

Hoci nie všetci vo vládnej koalícii sú presvedčení o správnosti plošného testovania, premiér a ministri za jeho hnutie, ktorých je väčšina, testovanie s najväčšou pravdepodobnosťou presadia. A bude povinné.

Matovič po skončení rokovania vysvetľoval, že „pôjdeme cestou Oravy alebo Nitry“. Inými slovami, kto nebude mať doklad o negatívnom výsledku testovania, nebude môcť do práce či na vychádzku do prírody. A tentoraz to nebude trvať tri týždne ako vlani pri celoplošnom testovaní, ale až do konca februára.

Podľa Matoviča každý, kto tvrdí, že cestou zo súčasnej zlej pandemickej situácie, je očkovanie, dáva „falošnú nádej“. Podľa neho bude tretina obyvateľov zaočkovaná až v júni. Tvrdí totiž, že máme málo vakcín. Napriek tomu, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) už niekoľkokrát verejnosť presviedčal, že ešte v januári bude viac vakcín ako záujemcov.

„Vieme, že tento mesiac bude zaočkovaných maximálne 125-tisíc ľudí. To je nepodstatné riešenie v súčasnej situácii,“ vyhlásil Matovič.

Pri organizovaní celoplošného testovania nevidí problém ani v nedostatku zdravotníkov. Podľa neho vypomôžu aj študenti, ktorí by – ak prejde návrh parlamentom – mohli dokonca robiť samotné odbery. Matovič pripomenul, že už pri vlaňajšom plošnom testovaní časť zdravotníkov pracovala dobrovoľne a časť motivovali finančnou odmenou. Dodal, že tam, kde nebude zdravotník, tam odberové miesto nebude.

Aby samosprávy predišli dlhému čakaniu, radí im premiér testovanie zabezpečiť podľa abecedy. Toto odporúčanie platilo aj vlani, no nie celkom sa dalo dodržať a v prvý deň testovania stáli ľudia aj v niekoľkohodi­nových radoch.

Viac podrobností o testovaní by sa verejnosť mohla dozvedieť dnes – keď bude opäť zasadať vláda a parlament.