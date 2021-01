Milanová: Nový mediálny zákon má zaručiť ústavnú ochranu novinárov pri výkone ich povolania

Nový mediálny zákon by mal zakotvovať ústavnú ochranu novinárov pri výkone ich povolania a zdrojov. Na sociálnej sieti to uviedla šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO), ktorá legislatívnu úpravu pripravuje.

Reagovala tak na medializované informácie o tom, že novinárku Denníka N Moniku Tódovú opäť sledujú a podľa denníka o tom mohol vedieť aj predseda strany Smer Robert Fico. Tento prípad podľa Milanovej iba zdôrazňuje naliehavú potrebu takýto zákon prijať.

Ministerka kultúry doplnila, že ako politička a ministerka nie so všetkým, čo novinári napíšu, bezvýhradne súhlasí, no takéto sledovanie a následne nepriame vyhrážanie, ale vlastne akékoľvek zastrašovanie novinárov, je absolútne neprijateľné. „V demokratickej a slobodnej krajine je to niečo nepredstaviteľné. Ukazuje sa, že mafia, aj keď nie je aktuálne pri politickej moci, má stále svoje zdroje a ochotných ľudí aj na takúto špinavú prácu,“ dodala.

Denník N píše na svojom webe, že novinárku Tódovú sledovali v posledných dňoch jej pobytu vo Vysokých Tatrách a aj doma v Bratislave. Pred chatou, v ktorej bývala na začiatku januára s rodinou, stálo najmenej dva dni SUV s bardejovskou značkou, v ktorom sedel neznámy muž. V zaparkovanom aute strávil denne zhruba osem hodín a vyhotovoval si fotografie. Na podozrivé autá upozornila Tódová aj políciu. V Tatrách pred tou istotu chatou reportérku sledoval aj ďalší neznámy muž z auta s bratislavskou značkou.

Podľa Denníka N sledovanie Moniky Tódovej či nahliadanie do jej zdravotnej dokumentácie, aby ju niekto diskreditoval, v stredu 13. januára nepriamo potvrdil Robert Fico. Do redakcie denníka poslal komentár, v ktorom píše, že sa 21. decembra 2020 Tódová stretla spolu so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelou Záleskou a išli spoločne na PCR test. „21. decembra som bola naozaj na PCR teste. Nechcela som ohroziť svoju mamu na Vianoce. Zaplatila som si ho sama. Odkiaľ to vie? Tak už má aj moju zdravotnú dokumentáciu?“ pýta sa novinárka.

V tlačovej správe, ktorú poslal Ján Mažgut, vedúci tlačového oddelenia strany Smer, Robert Fico dôrazne protestuje proti „mediálnej manipulácii, ktorú opäť predviedol Denník N“. Či je Monika Tódová sledovaná, Fico netuší. „Ak by prijal túto mediálnu optiku, tak by za každou svojou fotografiou uverejnenou v médiách musel vidieť tímy sledovateľov.

„Najpodstatnejšie a najzávažnejšie na odpovedi Denníka N je skutočnosť, že nepoprel ani jeden jediný z faktov o menovanej novinárke a sudkyni, ktoré Robert Fico uvádza vo svojom príspevku,“ píše v reakcii na článok Fico. Podľa predsedu strany Smer-SD je „zarážajúce“, že medzi novinárom a sudcom ŠTS, ktorý je aktívny v mnohých veciach, o ktorých novinár píše, je taký nadštandardný vzťah. „Podobné blízke vzťahy medzi politikom a podnikateľom, ktorý sa dostane do problémov s právom, automaticky vedú médiá typu Denníka N k hrubému obviňovaniu politika zo spolupáchateľstva,“ dodal Fico.