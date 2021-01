Pribudli tisícky infikovaných koronavírusom a takmer sto úmrtí

Pribudlo tiež 3626 pozitívne testovaných antigénovými testami. „Je to 23,68 percenta z 12 342 ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,759 percenta zo 76 389 antigénnych testov za včerajší deň,“ priblížilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na webovej stránke.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (663), nasleduje Trnavský kraj (457), Košický (421), Prešovský (342), Bratislavský (336), Žilinský (247), Banskobystrický (235) a Trenčiansky (222). Je medzi nimi 1372 mužov a 1551 žien.

Hospitalizovaných je 3275 pacientov, z nich má potvrdené ochorenie 3036 ľudí. Na JIS je 243 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 246 osôb.

„Celkový počet úmrtí ‚na COVID-19‘ je 3260 a celkový počet úmrtí ‚s COVID-19‘ je 686,“ uviedol rezort. Na Slovensku sa doteraz celkovo z ochorenia zotavilo 160 401 ľudí.

Celkový počet doteraz ukončených laboratórnych PCR testov na Slovensku je 1 580 412, pričom takto bolo pozitívne testovaných 217 978 osôb. Celkový počet vykonaných antigénových testov doteraz je 2 404 323, z čoho bolo pozitívne testovaných 141 890 osôb.

Šéf lekárskej komory Kollár: Masívne plošné testovanie si Slovensko nemôže dovoliť

Masívne plošné testovanie si Slovensko aktuálne nemôže dovoliť, má viac rizík ako benefitov. Riešením pandemickej situácie okolo nového koronavírusu je nateraz lockdown. Vo štvrtok to povedal prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár, ktorý informoval o stredajšom stretnutí s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO).

Kollár vidí zmysel v znížení mobility na minimum. Tvrdí tiež, že je dôležité, aby zdravotníctvo šetrilo materiálne, personálne, finančné aj psychické sily. Testovať by sa malo podľa jeho slov v ohniskách nového koronavírusu. Poukázal tiež na to, že rizikový je nebezpečnejší britský kmeň nového koronavírusu či chladné počasie, preto nepovažuje za správny krok, aby sa pri celoplošnom celonárodnom testovaní stretla „masa ľudí“. Poznamenal však, že s týmto sa s ministrom Krajčím ani s vládou nezhodujú.

Dobrou správou podľa šéfa komory je očkovanie. Problémom je však nedostatok vakcín. Kollár v tomto smere vidí veľkú úlohu diplomacie. Výber tých, ktorí sa budú očkovať, by sa podľa neho mal zmeniť. Očkovať by sa mali začať najstaršie a najrizikovejšie skupiny. Pripomenul, že od 18. januára by sa mali zriadiť mobilné očkovacie jednotky, ktoré budú chodiť do terénu. Problematické môže byť transportovanie očkovacej látky od spoločnosti Pfizer.

Predstavitelia rezortu zdravotníctva a SLK hovorili aj o zvýšení PN. Lekári, ktorí sa nakazia pri výkone svojho povolania ochorením COVID-19, prípadne ich rodiny v prípade úmrtia lekára, by mali byť odškodnení, a to aj spätne. SLK bude žiadať, aby sa štát postaral o tých zdravotníkov, ktorí sú priamo v ohnisku a v ohrození života a zdravia. Komora žiada aj 100-percentnú dávku v čase PN, ak sa lekár nakazí ochorením COVID-19, a to od prvého dňa. Rezort zdravotníctva dal podľa Kollára prísľub, že bude tieto otázky riešiť.

SLK a ministerstvo zdravotníctva sa podľa Kollára zhodli aj vo vízii slovenského zdravotníctva a na tom, že zdravotníctvo má byť službou.