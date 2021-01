ANALÝZA: SaS zostáva vo vláde. Podľa Sulíka však premiér zašiel priďaleko

V pondelok premiér vytiahol na Sulíka graf, podľa ktorého je zodpovedný za 4 300 zbytočných obetí pandémie. Zarátal aj mŕtvych, ktorí by mali pribudnúť do konca februára. A vystavil mu aj účet na miliardu – toľko by mali dosiahnuť ekonomické škody, ak by sa Slovensko dostalo do trvého lockdownu. Teda do stavu, že fungovať bude len kritická infraštruktúra. A preto je potrebné povinné a celoplošné testovanie. Smer myslenia premiéra bol jasný a vopred odhadnuteľný, keďže ešte od minulej jesene lipne práve na téme povinného a celoplošného antigénového testovania.

VIDEO: Matovič: Sulík spôsobil smrť tisícov ľudí, ale neodvolám ho.

Sulík svojim typickým spôsobom najskôr prehliadal premiérove invektívy a v utorok večer vyhlásil, že celoplošné testovanie považuje za zbytočné a najmä, za mrhanie ľudskými silami a peniazmi.

Výsledkom bolo zverejnenie nahrávky z rokovania vlády. To však viac ublížilo Matovičovi ako Sulíkovi. Nie je celkom zrejmé, na čo Sulík prikývol – či na celoslovenské testovanie alebo na testovanie v najkritickejších regiónov. Keďže názory SaS sú v tomto smere dosť konzistentné, skôr sa možno prikláňať k názoru, že Sulík súhlasil s pretesovaním okresov s najvyššími počtami infikovaných.

VIDEO: Záznam z vlády, pre ktorú Matovič hovoril o klamstve Sulíka.

Keďže sa veľké sypanie popola na hlavu lídra SaS nekonalo, skôr naopak, pred verejnosťou sa strápnil premiér a časť jeho ministrov, vo štvrtok Sulík považoval za potrebné dopovedať niektoré veci. A potvrdilo sa to, čo sa už dlhšie klebetilo.

Sas zostáva vo vláde a v koalícii tvrdiac, že ich odchod by Slovensku neprospel. Sulík potvrdil, že do riešenia niektorých vážnych problémov sa vkladá samotný premiér a výsledkom je chaos, hystéria a minimálna až žiadna pomoc.

Napriek tomu SaS považuje za svoju misiu v tejto koalícii prispievať k lepšiemu životu v našej krajine. Len to nejako nebadať v tejto krajine…

VIDEO: Sulík odpovedá na útoky Matoviča. Z koalície SaS neodchádza.

Sulík sa pri svojej verejnej obhajobe často odvolával na slová, ktoré odzneli počas rokovaní vlády ešte minulý rok. Ťažko si však overiť, či má pravdu, keďže záznamy z rokovania vlády nie sú verejné. Podobnú situáciu však Slovensko už zažilo aj vlani, keď sa opäť do Sulíka pustili aj ďalší ministri a odvolávali sa na rokovania Ústredného krízového štábu. No tie sú tiež neverejné a záznamy? Podľa toho, ako sa k nim nedá dostať, možno aj nie sú.

Vicepremiér však už verejne pripustil, že premiér vo svojich obvineniach zašiel priďaleko. Mať na krku obvinenie, že zavinil smrť tisícky ľudí je predsa len iná káva ako Matoviča rada, aby šiel po nociach kopať hroby. No napriek tomu sa Sulík nechystá podať trestné oznámenie.

A tak zrejme koalícia bude fungovať ďalej, Matovič so Sulíkom budú do seba kopať, vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) sa bude na sociálnej sieti verejne pýtať, čo má robiť a ako ich uzmieriť, a štvrtý z partie predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si bude mädliť ruky, lebo krajina jednoducho už rezignuje na prejavy jeho papalášstva.

Smutná vízia…

VIDEO: Matovič bude robiť všetko preto, aby vytlačil Sulíka z vlády, tvrdí politológ.