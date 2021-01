Šeliga čaká, že prokuratúra preverí sledovanie Tódovej. Fico netuší, či je sledovaná

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) čaká, že šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR Maroš Žilinka preverí informácie o sledovaní novinárky Moniky Tódovej. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Hovorí o zastrašovaní novinárov a vytváraní falošného obrazu aj o orgánoch činných v trestnom konaní zo strany opozície. Predseda Smeru Robert Fico odmieta, že by mal vedieť niečo o sledovaní novinárky. Ide podľa neho o mediálnu manipuláciu.

Ak sa prípadom sledovania novinárky nezačne zaoberať generálny prokurátor, Šeliga podá podnet. Tvrdí, že Smer chce diskreditovať novinárov aj preto, lebo sa začína báť prípadnej výpovede Mariana Kočnera. Rovnako sa podľa neho snaží strana vykresliť orgány činné v trestnom konaní a súdy ako tie, ktoré konajú na politickú objednávku. „Je otázka, či nepoužíva nezákonne prostriedky. To je na vyšetrenie,“ poznamenal v súvislosti s možným sledovaním novinárky. Zdôraznil, že politici nemajú právo zasahovať do súkromia novinárov. Za otázne považuje aj to, či nesledujú rovnako sudkyňu.

Fico deklaroval, že netuší, či je sledovaná novinárka. Hovorí o mediálnej manipulácii a namieta spôsob a súvislosť, v akej zverejnil jeho komentár denník, v ktorom novinárka pracuje. Fico v ňom poukazoval na blízke osobné vzťahy medzi novinármi a sudcami. Tvrdí, že to má vplyv na obsah mediálnych správ aj rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Argumentuje, že podobné vzťahy medzi politikom a podnikateľom, ktorý sa dostane do problémov s právom, automaticky vedú takéto médiá k obviňovaniu politika zo spolupáchateľstva.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Prešove Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že príslušník obvodného oddelenia PZ Vysoké Tatry vedie trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného sledovania. „V predmetnej veci sa v súčasnosti vykonávajú procesné úkony a analyzujú sa získané dáta využiteľné pre proces vyšetrovania s cieľom objasnenia predmetného skutku. Aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, viac informácií momentálne nie je možné zverejniť,“ doplnila.