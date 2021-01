Blanár: Smer odmieta úpravu zákonov na poslednú chvíľu a s jediným cieľom

Opozičná strana Smer nesúhlasí s upravovaním zákonov na poslednú chvíľu s jediným cieľom, a to umožniť celoplošné testovanie. Na adresu vládneho balíka zmien súvisiacich s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru Juraj Blanár. Podotkol tiež, že kým celé Slovensko čaká, či vláda schváli návrh premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na ďalšie plošné testovanie, on jej rokovanie krátko pred začiatkom preloží na neurčito.