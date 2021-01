ONLINE: Rakúsko sa hromadne testuje, Slovensko sa chystá

8:00 V Dolnom Rakúsku sa počas víkendu uskutoční druhá fáza hromadného testovania. To pokračuje aj vo Viedni či Burgenlande. Pôvodne sa malo cez víkend testovať celé Rakúsko, niektoré spolkové krajiny však hromadné testovanie zrušili alebo zmenili termíny. Vo Viedni sa očakávajú demonštrácie proti reštrikciám, ktorými sa úrady snažia obmedziť šírenie koronavírusovej nákazy.

V Rakúsku v súčasnosti platí už tretia uzávera, a to najmenej do 24. januára. Deväťmiliónová krajina má od začiatku pandémie takmer 390 000 potvrdených prípadov nákazy a temer 7 000 úmrtí. V sobotu popoludní sa na mimoriadnej schôdzi stretne slovenská vláda, aby rozhodla o tom, či sa uskutoční ďalšie plošné testovanie obyvateľov na koronavírus, ako aj o ďalších opatreniach. Hromadné testovanie obyvateľov uskutočnilo Slovensko už vlani na jeseň. Prostredníctvom menej presných antigénnych testov vtedy zdravotníci odhalili tisíce nakazených. Účasť na testovaní bola vysoká, úrady totiž v tom čase podmienili napríklad cesty do práce tým, že ľudia sa preukážu negatívnym výsledkom testu.

„Po troch týždňoch lockdownu je situácia viac-menej rovnaká. Medzitým na Slovensku máme agresívne britskú mutáciu vírusu. Agresívna mutácia tu bude dominantná v horizonte šiestich týždňov,“ zdôvodňoval tento týždeň pred novinármi premiér Igor Matovič potrebu ďalšieho testovania. Podľa ministerského predsedu by sa plošné testovanie malo opakovať každý týždeň, kým podiel odhalených prípadov nákazy v jednotlivých regiónoch klesne pod pol percenta.

Na Slovensku najmä v októbri a potom od začiatku vlaňajšieho decembra výrazne stúpal počet nových potvrdených prípadov infekcie. Úrady na to reagovali napríklad obmedzením voľného pohybu ľudí. V uplynulých dňoch sa situácia s prírastkom nakazených prestala zhoršovať, nemocnice ale naďalej zostávajú vyťažené kvôli pacientom s COVIDOM-19.