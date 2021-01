Porubänová: Ľudia sa môžu na testovanie aj vykašľať

„Ľudia sú takí deprimovaní a smutní, že potreba jednoznačných a zrozumiteľných riešení je nevyhnutná. Jednoducho ich potrebujeme cítiť a počuť. Ak ľudia naopak počúvajú len správy o tom, ako lídri nie sú schopní dohodnúť sa, je to posledná kvapka pre ich trpezlivosť,“ myslí si Porubänová.

Nie je podľa nej potom namieste od ľudí očakávať, že budú súdržní a solidárni. „Dokonca nie je isté, že budú ochotní podvoliť sa a ísť na celoplošné testovanie, keďže ho nebudú vnímať ako konsenzuálne a prospešné,“ nazdáva sa sociologička.

Dôveryhodnosť vláde podľa nej nepridáva ani neustále spochybňovanie názorov vedeckých autorít. „Osobne si nepamätám vládu, ktorá by fungovala takýmto spôsobom. Nedá sa to vysvetľovať iba pandémiou, pretože vždy existujú krízové momenty, na ktoré musí vedieť vláda reagovať. Potreba správnej komunikácie a dôveryhodnosti nie je vlastná len pandemickej situácii. Potrebujeme ju aj v iných ťažkých časoch,“ upozorňuje Porubänová, podľa ktorej môže byť dôveryhodnosť a uveriteľnosť vlády ohrozená aj po skončení pandémie, keď sa život vráti do bežných koľají. „Komunikácia sa jednoznačne musí zmeniť. Ak nie, zrejme vláda nevydrží. A nemusí sa to skončiť len rekonštrukciou, ale aj predčasnými voľbami,“ konštatuje sociologička.