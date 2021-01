Pozastavené doručovanie novín predplatiteľom

"Doručenie sobotných novín zabezpečíme v pondelok 18., respektíve 25. januára,“ informoval Marek Poór, vedúci odboru riadenia predaja produktov zmluvných partnerov Slovenskej pošty.

Opatrenie sa týka len predplatiteľov, v supermarketoch, novinových stánkoch, predajniach potravín a na ďalších predajných miestach by denná tlač v sobotu mala byť dostupná.

Oba spomínané víkendy budú zatvorené aj všetky pobočky Slovenskej pošty.

"Rozhodnutie doručovateľa nás mrzí, a to aj preto, že sa ustavične opakuje. Platí, čo som povedal už v októbri, že na jednej strane by sa to azda dalo chápať, na druhej strane štátna firma, ktorej úlohou je aj zabezpečenie distribúcie tlače, by mala byť schopná plniť všetky svoje úlohy, a to aj v ťažkých časoch. Médiá pracujú aj počas pandémie, ich úlohou je zase informovať svojich čitateľov a divákov, to je práve teraz ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ hovorí šéfredaktor denníka Pravda Jakub Prokeš. "Nemôžeme predsa od ľudí chcieť, aby v záujme ochrany vlastného zdravia i zdravia nás ostatných ostávali doma, a zároveň od nich chceme, aby si svoj obľúbený denník išli kúpiť do trafiky či do potravín, hoci ho už majú dávno zaplatený. Verím, že naše čitateľky a čitatelia, ako aj obchodní partneri vnímajú, že chyba nie je na našej strane.“

O nedoručení novín predplatiteľom načas rozhodol Centrálny krízový štáb Slovenskej pošty "z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a vzhľadom na neustále rastúci trend obmedzení prevádzok pôšt z dôvodov, že mnoho zamestnancov je v povinnej karanténe, na PN a/alebo OČR“.