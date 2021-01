Vláda ignoruje dobré správy. Aby Matovič pretlačil testovanie?

Na margo piatkovej tlačovej besedy ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), ktorý prezentoval, že napriek lockdownu a dobrovoľnému testovaniu sa nedarí krivku nárastu nových pacientov s koronou stlačiť. Podľa iniciatívy Dáta bez pátosu to však nie je celkom tak. Oficiálne je na Slovensku lockdown od 22. decembra – vtedy zostali otvorené len potraviny, lekárne, drogérie a nevyhnutné služby. Iniciatíva však pripomína, že zostali otvorené lyžiarske strediská, prišli Vianoce a stretávanie sa v rámci dvoch rodinných bublín, zostali otvorené kostoly.

Lockdown nemáme ani 20, ani 15, ani 12 dní – upozorňujú Dáta bez pátosu. „Zavreli sa obchodné centrá a školy. Začali lyžovačky, oslavy, stretávanie sa, cestovanie za rodinou, štedré večere a veselý Štefan, chaty a penzióny, omše a vigílie, hotely a apartmány, hromadné výlety od Koliby po Štrbské Pleso, cesty naspäť a nakoniec aj veselý Silvester a NO LIMITS pri radovánkach. Žiaden zákaz vychádzania,“ pripomínajú dni nie tak dávne.

V posledný deň minulého roka zasadla vláda a od 1. januára od piatej už nemohli hotely a ubytovacie zariadenia prijímať nových hostí, pričom neurčila, dokedy sa tí „starí“ hostia musia vrátiť domov.

„To, že na Silvestra zasadla vláda a uzniesla sa na niečom od 5:00 hod. ráno od ďalšieho dňa bolo zbožné želanie celej vlády a celá je zodpovedná za dnešný stav. Samozrejme, že od piatku od skorého rána nenastal nikde LOCKDOWN, všetci museli prísť domov aj stovky kilometrov, hodiny na cestách, rozlúčky a dokončenie pobytov. Následne po návrate domov prázdne chladničky a nákupy v pondelok 4. januára,“ sumarizuje situáciu iniciatíva.

Podľa nej sa tak naozajstný lockdown – teda práca z domu, žiadna škola, minimum cestovania a pohybu, zákaz prekračovania hraníc okresu, začal až v pondelok 4. januára.

Vrchol krivky nových prípadov prichádza okolo desiateho dňa od zavedenia prísnejších opatrení. „Samozrejme, že 10 dní sviatkov a víkendových dní počas troch týždňov do víkendu po Troch kráľoch pokazilo dáta, lebo boli nízke počty PCR testov a tým pádom aj pozitívnych prípadov. Ale v dňoch 9., 10., 11. januára sme mali vrchol sedemdňového priemeru nových prípadov. Následne sme konečne 15. januára mali v sedemdňovom priemere normálny stav 5 pracovných dní a 2 víkendové dni,“ pokračujú Dáta bez pátosu.

Trend: klesajúca krivka

Výsledok? Kleslo percento pozitívnych z PCR aj antigénových testov. Klesol aj počet nových prípadov – dokonca aj pri porovnaní s minulým týždňom. V najbližších 2 dňoch by muselo byť 7-tisíc prípadov, aby sme boli na úrovni spred týždňa. Asi nebudeme," uviedla iniciatíva v piatok.

Za piatok RT-PCR testy zachytili 2 045 pozitívnych z 11 392 odberov. Pribudlo aj 1 760 pozitívnych z 52 240 anti­génových testov.

Tempo rastu nových prípadov klesá, čo ukazuje aj graf. "Akoby ste s autom letiacim z kopca konečne okrem nohy z plynu ju dali na brzdu. JE TO TAK a minister zdravotníctva nemá pravdu, že sa nám NEDARÍ spomaliť. Darí sa nám to.

Ak teda berieme do úvahy, že prísnejšie opatrenia sa začali dodržiavať 4. januára, prišiel po vrchole pokles. Podľa iniciatívy je to už trend – a krivka počtu novoinfikovaných by už mala klesať.

Ako príklad uvádzajú Dáta bez pátosu Holandsko. Tam 15. decembra prijali prísny lockdown, potom ešte deväť dní počet nových prípadov stúpal, no odvtedy už len klesá. Lockdown tam ešte stále platí a platiť bude zrejme šesť týždňov.

Na Slovensku šesť týždňov uplynie 15. februára. „Takto to vychádza a uvidíme, kde bude Holandsko na konci januára, aby sme tam my boli v polovici februára. Lebo sme potrebovali na rozdiel od Holandska pol decembra lyžovať a omšovať. Je to tvrdé, je to tak a ešte sme za tou lyžovačkou a omšou u starých rodičov precestovali pol republiky,“ pripomína iniciatíva.

Rozum a trpezlivosť

Minister Krajčí však v piatok trval na tom, že opatrenia nezabrali. „Pán minister, potrebujeme čítať s porozumením a nerozprávať, že máme od 21. decembra lockdown a že opatrenia NE ZA BRA LI. Zaberajú, ale potrebujete byť rovnako trpezlivý, ako sme s Vašimi neskorými opatreniami od novembra trpezliví my. To vďaka nám tá krivka ide dole. Ide dole napriek Vašej nečinnosti,“ konštatujú odborníci z iniciatívy.

Podľa nich chýbajú na Slovensku dobré správy a poukazovanie na úspešné príklady. Za taký považujú aj Trenčín, kde samospráva zorganizovala svoje vlastné testovanie, okrem mesta sa mohli zapojiť aj najbližšie obce.

Dáta bez pátosu pripomínajú, že pred sviatkami regionálna hygienička stopla „trhy, alkohol, oslavy, omše do 6 ks, lyžovačky, stretávanie sa, zavrela čo vedela“. Potom mesto cez víkend 19. a 20. decembra testovalo.

„Nitra bola na nižších číslach ako Trenčín a "úspešne“ ho predbehla," konštatuje iniciatíva. V Nitre sa začalo s testovaním minulý týždeň, testuje sa aj tento víkend a zrejme aj budúci. „V Nitre sú desiatky mŕtvych a to len preto, že Vám pýcha nedovoľuje pochváliť Trenčín za dobrý krok. 3–4–5 týždňov trvá, kým sa to prejaví,“ upozorňujú odborníci.

Inými slovami, ak by sa aj v Nitre plošne testovalo pred sviatkami, nemusela byť dnešnej situácii, keď v okrese platie ešte prísnejšie opatrenia ako inde na Slovensku. Podobná situácia dnes hrozí aj okresom Hlohoves, Zlaté Moravce, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Piešťany, Topoľčany a Šaľa.

„Veľa zbytočných mŕtvych, lebo o Vás z vlády nebolo 12 dní cez vianoce počuť. Len ,klop-klop',“ pokračuje iniciatíva.

Zbytočná dilema: lockdown alebo testovanie

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) už niekoľko mesiacov kladie pred verejnosť dilemu: Buď tvrdý lockdown, keď bude do práce chodiť iba kritická infraštruktúra, alebo celoslovenské testovanie antigénovými testami. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si dokonca vzdychol, že ľudia nemôžu byť odkázaní na nízke pandemické PN alebo OČR. Tak chcel apelovať na ľudí, aby sa dali otestovať a vyhli sa zamknutiu doma.

Dáta bez pátosu pripomínajú, že všetky úspešné krajiny veľa testujú – PCR testami, a majú aj limitovaný čas lockdown. „Je to výborný koktejl dvoch aktivít, ktoré sa vhodne dopĺňajú. A prípadne im deti absolvovali väčšinu školského roka pred tabuľou. Vo Švajčiarsku dokonca školy nezavreli žiadne a nikdy, ani teraz,“ pokračuje iniciatívy.

Premiér tvrdí, že mu záleží na záchrane každého života v každom okrese. Bude to znamenať, že do radov pred odbernými miestami sa postavia aj negatívni, ktorí sa môžu infikovať. Podľa iniciatívy treba testovať aj v tzv. zelených okresoch, ale len „mobilných“ – teda ľudí, ktorí musia chodiť do práce. „Nechajte zavretých rodičov a ich zamknuté deti na pokoji doma a nechajte ich spolu v rámci domácnosti venčiť psa alebo "sa“ v prírode bez kontaktu s inými," radia Dáta bez pátosu.

Pretože – krivka sa zlomila. „A budúci týždeň si povieme viac, keď budeme z tej špičky z 10. januára z 3 200 na 2 500. A budeme sa tešiť na 2 000 na konci januára a na 1 500 vo februári. Deti stále doma,“ dodávajú odborníci.