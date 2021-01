Psychológ Kleimann: Vo vláde vidím neuveriteľne silné egá

„Bez takéhoto lídra je narušená psychika občanov a všetko, čo s tým súvisí. Koaličné spory nie sú jednorazová záležitosť, ale trvá to už pomerne dlho. Počas celej pandémie boli rozhodnutia veľmi váhavé. Zo začiatku sa to možno dalo odpustiť, no keď občania vidia, že ide o slabosť, respektíve určitú márnomyseľnosť, začína sa to obracať proti vládnym predstaviteľom,“ upozorňuje Kleinmann, podľa ktorého to môžeme pozorovať aj na klesajúcich preferenciách niektorých vládnych strán.

Problematické vládnutie súčasnej koalície je podľa Kleinmanna spôsobené najmä egoizmom niektorých jej predstaviteľov.

„Môžu sa navzájom vyzývať, aby ten či onen odstúpil, no podľa mňa im ide najmä o peniaze. Krízová situácia preveruje charaktery, a ja tu vidím neuveriteľne silné egá. Preto nikto nechce odísť, a radšej budú hrať vabank. Myslia si, že im nikto nevidí do kariet. No je úplne jasné, že premiér sa snaží získať väčšinu pre svoj plán celoplošného testovania, a prebiť tak ostatných,“ myslí si Kleinmann.