Školy možno otvorí kloktanie

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) môže obstarať služby otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky prostredníctvom odberového systému in vitro na princípe výplachu ústnej dutiny. Súhlasila s tým aj vláda.

Gröhling potvrdil, že s ministerstvom zdravotníctva už majú dohodnutú špecifikáciu a s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina) budú debatovať o presnom znení zmlúv. Na tri kolá by školy potrebovali zaistiť viac ako milión testovacích kitov.

Celkové náklady sa môžu vyšplhať až na 22,4 milióna eur. V nich je však zarátaná aj distribúcia testovacích kitov, zber, vyhodnotenie pri možnom tzv. poolovaní. Zarátané sú aj potreby opätovného individuálneho vyhodnotenia spolu s oznámením výsledkov. To by znamenalo, že o všetko sa postará firma, a tým odbremení mestá a školy od povinnosti riešiť logistiku a organizačnú stránku testovania. Minister školstva potvrdil, že pri kloktaní by nemusel byť ani zdravotník.

Odbor komunikácie ministerstva školstva Pravde potvrdil, že predpokladaným termínom nasadenia kloktacích testov je február 2021. Presný termín však bude podľa rezortu známy až po ukončení verejného obstarávania. Podľa informácií rezortu sa do konzultácií zapojilo sedem spoločností, z toho šesť malo sídlo na Slovensku a jedna v Českej republike.

Testy sú presné

„Medzi pozitíva testovania kloktaním možno zaradiť jednoduchý odber vzorky bez nepríjemného odberu sterom. Medzi negatíva potrebu vyhodnocovania odobratých vzoriek v laboratóriu," informuje dôvodová správa, ktorá bola predložená vláde. To by znamenalo, že výsledok vykloktaného testu by sa deti dozvedeli až o tri dni.

V prípade pozitívneho výsledku spojenej vzorky budú vzorky všetkých žiakov a zamestnancov, ktorých materiál sa nachádzal v spoločnej vzorke, opätovne individuálne pretestované.

Pri rôznych typoch testoch, rôznej špecificite sa, samozrejme, vyskytujú otázky, či je vôbec kloktanie funkčné. „Klinicky sme validovali na počte 459 párových vzoriek pacientov a porovnali sme ho s klasickým výterom z nosohltana. Výsledky štandardného odberu sa od samoodberu signifikantne nelíšili a boli funkčne porovnateľné," tvrdí riaditeľ Ústavu molekulárnej a translačnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

Nová metóda

Žiaci si vyskúšali, ako nové testovanie prebieha, už v decembri. Realizáciu pilotného projektu testovania mala na starosti primárka infektológie na bratislavských Kramároch Alena Koščálová. „Táto metóda je veľmi dobre tolerovaná práve v detskej populácii," vysvetľuje Koščálová. Dieťa podľa jej slov dostane mierne slaný roztok, ten vypije a začne kloktať.

„Kloktanie by malo trvať zhruba minútu, no môže byť aj prerušované," uviedla Koščálová s tým, že dieťa potom vzorku vypľuje do pohárika a následne sa zleje s ostatnými.

Tento proces je jednoduchý, no na výsledky sa čaká 72 hodín. Tento čas by mohla skrátiť vyhodnocovacia lamp metóda. Na rozdiel od PCR nepotrebuje drahé laboratórne vybavenie a lamp stroj dokáže vyhodnotiť vzorky zo slín na mieste za polhodinu. Tento spôsob vyhodnocovania vzoriek však nie je v súčasnosti certifikovaný a odborníci vravia, že by nemusel byť taký presný.

„Samotný lamp test len nahrádza PCR test, čo je ten posledný krok a výsledok nemusí byť až taký presný ako v laboratóriu," uviedol Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV. Zatiaľ pri vzorkách z kloktania nevieme zachytiť mRNA proteín a vtedy sa podľa Klempu stráca zmysel v jednoduchosti kloktania.

„Ak by sa podarilo upraviť sliny tak, aby sa dali použiť do lamp testu priamo, vtedy by to išlo. Až v tom prípade by bolo to zjednodušenie natoľko zásadné, že by to veľmi zľahčilo a urýchlilo proces," hovorí Klempa a dodáva, že pri lamp teste by nebolo možné ani to poolovanie.

„Čo sa týka testovania s pomocou kloktania, tak si myslím, že to kloktanie a poolovanie je naozaj ideálne v kombinácii s PCR," dodal Klempa.

Hurá, škola stále nevolá

Podľa súčasných nepriaznivých údajov však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka. „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc to nebude na budúci týždeň možné. Situácia v oblasti ochorenia COVID-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať," uviedol Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. januára budeme opätovne informovať o tom, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka 25. januára," uzavrel.