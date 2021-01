Kollár verí, že vláda prijme kroky. Pellegrini hovorí o telenovele

Prihovára sa tiež za prísny lockdown, ktorý prináša výsledky v znižovaní šírenia nákazy novým koronavírusom. Epidemiologická situácia je taká, že určite bude potrebný masívny skríning, no musí sa rozložiť a urobiť tak, aby sa ľudia nezhromažďovali na jednom mieste a nestáli dlho v rade, upozornil Kollár. Povedal, že v nedeľu bude vláda informovať o opatreniach. Nejaké informácie už mám, ale nechcem to prezrádzať predčasne, povedal. Vládna koalícia je však podľa jeho slov už na ďalšom postupe testovania obyvateľov dohodnutá.

Oponent v diskusii, nezaradený poslanec a líder strany Hlas Peter Pellegrini pripomenul, že vláda zatiaľ celý týždeň neúspešne rokuje o opatreniach a podobe plošného testovania. Pripomína to mexickú telenovelu, upozornil s tým, že je neprijateľné, aby predstavitelia vlády na jednej strane upozorňovali, že zomierajú ľudia v dôsledku pandémie, a na druhej strane sa nedokázali od utorka na niečom zásadnom dohodnúť.

Podľa Pellegriniho by sa mal do toho vložiť Kollár. Samozrejme, zastupuje aj parlament, ale je aj lídrom koaličného partnera, ak to, čo sa deje, nechá tak, tak je len súčasťou marazmu, ktorý vidíme a ktorý má výrazne negatívny dosah na spoločnosť, dodal Pellegrini. Hádky vnútri koalície medzi predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽANO) a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS), ostrosť sporov na jednej strane a na druhej strane zachovávanie status quo v koalícii vníma Pellegrini len ako divadlo.

Kollár vyhlásil, že hnutie Sme rodina je rozhodnuté v prípade pretrvávajúcich sporov opustiť neutrálny, taktne vyčkávajúci postoj. Priblížime verejnosti informácie, aby si mohla urobiť lepší obraz o tom, kto má akú pravdu, a sľubujeme si od toho, že už sa nikto nebude spoliehať na to, že mu takéto spory a postoje v nich prinesú body, povedal Kollár.

Hovorili aj o téme predčasných volieb a petícii k vypísaniu referenda o konaní sa predčasných volieb. Kollár uistil, že ak v petícii vyzbierajú iniciátori dostatočný počet hlasov ku konaniu sa referenda, nebude váhať a vypíše ho.

Pellegrini upozornil, že nechceli tému petície rozvíjať počas vianočných sviatkov a pripravili legislatívny návrh na skrátenie funkčného obdobia vlády, aby tak v parlamente bolo možné mierovou cestou riešiť toto trápenie.

Avizoval zároveň, že ak si premiér na vláde presadí celoplošné testovanie, budú sa aj zbierať hlasy pod petíciu. Predpokladám, že nielen my, ale aj ostatné strany či občianske združenia využijú to, že ľudia budú musieť stáť hodiny v rade na testovanie, aby sme zbierali podpisy. A predpokladám, že by sa potrebný počet vyzbieral veľmi rýchlo, poznamenal. Dodal, že koniec súčasnej vládnej koalície by nemusel znamenať návrat tej minulej.