Hlas si drží náskok pred OĽANO

Na začiatku januára by voľby vyhrala strana Hlas-SD s 21,7 percenta hlasov. Druhé by skončilo hnutie OĽANO so 14,9 percenta. SaS by skončila tretia so ziskom 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre televíziu RTVS na vzorke 1001 respondentov. Prieskum sa konal od 7. do 13. januára.

Strana ĽSNS by skončila vo voľbách na štvrtom mieste. Získala by 9,2 percenta hlasov. Nasledoval by Smer s 8,2 percenta a Progresívne Slovensko so ziskom 6,5 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina s podporou 5,6 percenta.

Strana Za ľudí by sa už do Národnej rady SR nedostala. Podľa prieskumu by získala v januári 4,4 percenta. KDH by skončilo so ziskom 3,7 percenta a maďarská strana SMK-MPK by mala 3,1 percenta. Pod hranicou troch percent by skončila Dobrá voľba, Vlasť a SNS.

Voliť by na začiatku januára prišlo 49 percent ľudí, možnosť, že by skôr prišli voliť, označilo 18 percent opýtaných. Voliť by neprišlo 27 percent ľudí a skôr by neprišlo šesť percent.